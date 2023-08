Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Cómo valora la dimensión que ha cobrado el caso Rubiales?

Cientos de personas se han congregado este lunes en la plaza de Callao de Madrid convocadas por la Comisión 8M para mostrar su apoyo a las jugadoras de la selección femenina de fútbol y pedir la dimisión del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por su beso a la jugadora Jenni Hermoso en la final del mundial femenino.





"No es un pico, es una agresión", han reivindicado los manifestantes, que han pedido "un deporte y una vida libre de violencias machistas" y han asegurado a Hermoso que están con ella y con sus compañeras de la selección.



Las convocantes han defendido el papel de las futbolistas de la selección, que, en sus palabras, "llevan años reivindicando cambios estructurales dentro de la federación" y señalando unos abusos que hoy "se han puesto de manifiesto". "Han conseguido que la sociedad responda a una para decir que no fue un pico o un beso consentido, si no una agresión", han celebrado.



"¿Si delante de millones de personas Rubiales ha tenido la legitimidad para plantarle un pico a una futbolista, qué no ocurre en la intimidad?", se han preguntado las portavoces de la Comisión 8M Madrid, quienes han avisado que "solo sí es sí".



La portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, han querido estar presentes en la concentración, donde se han escuchado gritos como "la cancha y los campos también son nuestros" o "Jenni, hermana, aquí está tu manada".



"Este país ha podido ver en esas grandes mujeres no solamente un triunfo como campeonas del mundo, sino también un ejemplo de dignidad, igualdad y sororidad", ha señalado Alegría.



Por su parte, Maroto ha celebrado que "Madrid sale a la calle para decir no al machismo y sí a seguir avanzando en Igualdad", y ha criticado que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, no se haya pronunciado en favor a Jenni Hermoso todavía, algo que a su parecer le hace "cómplice" de Rubiales.



También han estado presentes la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, y la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien ha mostrado todo su "cariño, protección y amparo" a Jenni Hermoso.



"Es la víctima de una presunta agresión sexual", ha recordado Díaz, quien ha señalado que el discurso de Rubiales en la asamblea de la RFEF del pasado viernes fue un ejemplo del "peor machismo estructural" y un "manual del buen machismo". "España es mucho mejor que ellos", ha resaltado.



Un grupo de manifestantes han marchado al finalizar la concentración hasta la Puerta del Sol para continuar la protesta frente a la sede de la Comunidad de Madrid.



No es la única concentración convocada hoy para denunciar el comportamiento de Rubiales, que también será reprochado en marchas organizadas en Zaragoza, Ibiza, León, Albacete y varias ciudades gallegas, como Vigo, A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela o Pontevedra.



Asimismo, ayer se celebraron sendas marchas en Salamanca y Barcelona, que tiene prevista otra manifestación el próximo lunes.