El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este miércoles al PSOE a romper todos sus acuerdos con Bildu y firmar conjuntamente ante notario un compromiso de no pactar con los abertzales "en ninguna institución" si no condenan los asesinatos de ETA.

En declaraciones a los periodistas en Girona, Feijóo se ha vuelto a referir a las declaraciones del candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, en las que rehusó calificar a ETA como grupo terrorista, y a la reacción del Gobierno, que tildó de "cobarde" a Bildu.



"En nombre de la ética y de la moral en la política, vengo a reclamar que finalice el cinismo del PSOE y vengo a reclamar que no le tomemos el pelo ni a los vascos, ni al conjunto de los españoles en relación con esa equidistancia en la campaña electoral y con los pactos constantes y continuos finalizada la campaña que mantiene el PSOE en el Gobierno central, Navarra y Pamplona", ha enfatizado Feijóo.



Al respecto, Feijóo ha exigido que el PSOE "rompa hoy las coaliciones de gobierno en el Gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu".



"Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometerse que no volverán a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en el esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor", ha subrayado.



El líder del PP ha expresado su "absoluto asombro e indignación" por el "planteamiento farisaico y cínico del Partido Socialista de Euskadi en relación con la postura de Bildu".



"Rasgarse las vestiduras, decir que con Bildu no se puede pactar y gobernar, por parte del PSE y también, aunque con menor intensidad, por parte del PNV, es indigno de cualquier principio democrático, ético y moral", ha aseverado Feijóo, que ha recordado que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno "porque Bildu ha querido".



"Si los cinco diputados de Bildu hubiesen votado en contra, Pedro Sánchez no hubiera sido el presidente del Gobierno de España. La presidencia del Gobierno central es la que Bildu ha decidido", ha insistido.



Feijóo también ha aprovechado para condenar el "lamentable ataque" que sufrió este martes el candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, que fue agredido por un hombre que le lanzó a la cara espray pimienta tras un mitin: "Nos alegramos de que no haya tenido mayores efectos a su salud".