Vota: ¿Debe dimitir o ser cesada Irene Montero tras provocar su ley la excarcelación de delincuentes sexuales?

Vox ha registrado este jueves una proposición no de ley en el Congreso para solicitar una reprobación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, como principal responsable de la ley del solo sí es sí, que "favorece a los criminales" al haber permitido algunas rebajas de condenas por delitos sexuales.

En la proposición, Vox insta a la cámara a acordar la reprobación de la ministra en un primer apartado, mientras en otros dos insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a destituirla de forma inmediata y a suprimir el propio Ministerio de Igualdad, al que considera innecesario, ideológico y oneroso.



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado en un hilo de tuits que el Gobierno y la mayoría parlamentaria que aprobó la ley del solo sí es sí "no hicieron caso a las advertencias" de su partido y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a la posibilidad de que algunos condenados por delitos sexuales se beneficiaran del cambio en la legislación penal.



"Culpan a los jueces de su irresponsabilidad e ignorancia", ha apuntado Abascal respecto a las declaraciones de Irene Montero y la delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en las que señalan que el problema para esas excarcelaciones no es la ley en sí, sino cómo es aplicada por algunos jueces por machismo.



El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado en una rueda de prensa que los servicios jurídicos de su partido estudian recurrir la ley del solo sí es sí ante el Tribunal Constitucional.



A juicio de Espinosa, la ministra de Igualdad "tiene que rectificar, pedir perdón y dimitir" por "haber puesto una alfombra roja a los violadores", aunque, ha añadido, la responsabilidad la comparte el Gobierno con la mayoría parlamentaria que aprobó esa ley.



"La oposición a todo lo que hace este Gobierno tiene que ser clara, unívoca, sin medias tintas ni paliativos", ha expuesto Espinosa antes de criticar que el PP plantee llevar al Senado una iniciativa de reforma de la ley del solo sí es sí.



Tras descartar ahora una moción de censura, aunque no "en el futuro", Espinosa ha justificado que Vox no planteara enmiendas a esa ley pese a advertir errores en su redacción debido a que priorizan "la distancia infinita con el Gobierno", lo que implica no colaborar en la redacción de leyes "para que en vez de ser horrorosas sean simplemente malas".