Vota | ¿Cree que Pedro Sánchez cumplirá su palabra para despolitizar la Justicia?

PSOE y PP han registrado esta tarde la proposición de ley para reformar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que da un plazo de seis meses a los nuevos vocales para hacer una propuesta tras estudiar los distintos modelos europeos.

La proposición de ley que ha entrado en el registro pasadas las 17:20 de la tarde está firmada por los portavoces del PP, Miguel Tellado y del PSOE, Patxi López, y pide reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal por el procedimiento de urgencia.



En una disposición adicional, esa ley da un plazo de seis meses a los nuevos vocales para estudiar cómo eligen otros países europeos a los miembros de órganos análogos y plantear una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado.



El objetivo de la proposición es reforzar "la independencia e integridad" del sistema judicial, según consta en la exposición de motivos de la propuesta pactada por el PSOE y el PP.



El registro de esta iniciativa se produce pocas horas después de que socialistas y populares pactaran la renovación de los 20 vocales del CGPJ y una nueva ley para modificar su elección.



La iniciativa comenzará su trámite una vez que la Mesa del Congreso la haya calificado, previsiblemente el próximo martes, y está previsto que la norma sea tomada en consideración en un pleno extraordinario el 4 de julio.



La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha habilitado hasta 4 sesiones plenarias de carácter extraordinario en el mes de julio y en su mayoría estarán centradas en la tramitación de esta ley.



Tanto PSOE como PP han acordado no enmendar la proposición de ley y rechazar los cambios que sean propuestos por otros partidos políticos.



Además, el procedimiento de urgencia acorta a la mitad la tramitación de los plazos que conllevan registrar enmiendas a la totalidad y parciales.



Fuentes parlamentarias señalan a EFE que el plazo de enmiendas a la totalidad y al articulado se abrirá el mismo jueves, 4 de julio, y finalizará el martes, día 9.



Está previsto que el debate y votación de las enmiendas a la totalidad se celebre en otro pleno extraordinario del 11 de julio, y superado ese trámite tendría que pasar a comisión para elaborarse y cerrarse la ponencia.



La proposición de ley pone condiciones objetivas para poder acceder al Poder Judicial. Entre otras cuestiones incrementa a veinte años el tiempo de carrera de un juez que aspira a ser nombrado magistrado del Supremo o estipula que los altos cargos políticos no podrán ser designados vocales del CPGJ hasta pasados cinco años.



También que no pueda ser nombrado como Fiscal General del Estado quien en los cinco años anteriores haya sido titular de un ministerio, una secretaría de Estado, una consejería autonómica o una alcaldía o quien haya tenido escaño en un parlamento.



Por otra parte, la proposición de ley establece que en el seno del CGPJ se creará una comisión de cinco vocales que informará de todos los nombramientos discrecionales que deba hacer el pleno, que deberá elegir a los altos cargos de la judicatura con una mayoría de tres quintos.