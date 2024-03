Vota | ¿Cree que hay motivo para investigar a la mujer de Pedro Sánchez, como exige Feijóo?

El PP estudia diferentes vías para investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los supuestos vínculos de su mujer, Begoña Gómez, con Air Europa o con alguno de los investigados en el caso Koldo.

El PP ha tomado ya la decisión de llevar los posibles "negocios" de la esposa del presidente, como los denominan, a una investigación parlamentaria, y así se lo ha traslado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al jefe del Ejecutivo durante el pleno del Congreso.



"Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato; parlamentaria, seguro, y judicial también si es necesario", ha avisado Feijóo en el hemiciclo.



Fuentes del PP aclaran que el blanco de sus críticas y de sus acciones parlamentarias o judiciales es el presidente del Gobierno, por el posible conflicto de intereses al no abstenerse en el rescate de Air Europa, y no su mujer.



Decidida la investigación parlamentaria, queda concretar qué forma adoptará. Fuentes de la dirección del PP han indicado tres vías posibles: ampliar el objeto de la comisión de investigación ya creada en el Senado, ahora centrada en las mascarillas, impulsar una comisión paralela o intentar que la investigación se dé en el Congreso.



Sobre esta última opción, el PP llama la atención acerca de que la abstención de ERC y de Junts permitió, la semana pasada, que la Cámara Baja pidiese a través de una moción los informes y actas de los rescates de Plus Ultra, de Air Europa y de todos los hechos con fondos de la SEPI.



El PP cree que el Congreso ofrece la posibilidad de "testar a los socios de Sánchez", según señalan desde Génova. Sin embargo, también hay riesgo de sufrir una derrota parlamentaria.



En una fase inicial está también la posibilidad de llevar al presidente del Gobierno ante la Justicia. El PP pretende agotar primero la vía administrativa. Tras quedar archivada su denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses, los siguientes pasos son reclamar el expediente y recurrir este archivo. Después, se abre la vía judicial.



Ese camino pasa necesariamente por el Tribunal Supremo, porque el presidente del Gobierno está aforado, pero por el momento el PP no ha decidido si ir por la vía penal o por la contencioso-administrativa. Los populares no han definido tampoco qué tipos penales atribuyen al líder del PSOE.



Al margen de que se concreten sus iniciativas, el PP ha dejado claro que seguirá apretando al presidente del Gobierno por el caso Koldo, que califican de caso PSOE, aún cuando el Ejecutivo y la izquierda repliquen con la denuncia por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



Los populares esperan un goteo de nuevos datos e informaciones de la supuesta trama corrupta por la que fue detenido un exasesor del exministro José Luis Ábalos, que lastre la acción del Gobierno durante meses, al igual que ocurrió con el Partido Popular y el caso Gürtel.