Vota | ¿Debe el Gobierno conceder un indulto a Griñán tras confirmar el Tribunal Supremo su condena?

José Antonio Griñán está pendiente de ingresar en prisión después de que el Tribunal Supremo hiciera pública este miércoles la sentencia de los ERE, en la que se le condena a seis años de prisión por conocer y permitir que se pagaran las ayudas sociolaborales a sabiendas del "descontrol" y de las "gravísimas ilegalidades" y que no hizo nada para impedirlo.

El Partido Popular y Unidas Podemos han coincidido este jueves en expresar su rechazo al posible indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, una medida de gracia sobre la que el Gobierno sigue insistiendo que se pronunciará "cuando llegue el momento".



La posición del Ejecutivo ha sido reiterada por su portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien ha expresado el respeto del Gobierno a la Justicia y ha considerado que el fallo por el caso de los ERE "no ha sido fácil" para los magistrados al tratarse de unos hechos "complejos".



Un calificativo que cree que está avalado por el hecho de que dos juezas hayan hecho constar un voto particular.



Además, ha defendido la legitimidad de las personas implicadas y de sus familias para impulsar "cuantas acciones esté en su margen de maniobra".



Por tanto, el Gobierno sigue insistiendo en que ahora no es el momento para tomar una decisión, pero ante la posibilidad de que pueda conceder el indulto, Unidas Podemos y PP han unido sus voces.



Así, el portavoz en el Congreso de la formación morada, Pablo Echenique, ha dejado claro que la prerrogativa que tiene el Gobierno para conceder indultos no debe ser utilizada para librar de la cárcel a Griñán.



"El indulto está para otras cosas, no para asuntos como éste", ha subrayado antes de precisar que esta medida no debe concederse para cuestiones vinculadas a la corrupción.



Además, ha recalcado que Podemos fue la fuerza política que más trabajó para "desalojar a Rajoy de la Moncloa por asuntos de corrupción".



En nombre del PP, su vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, ha apelado a la responsabilidad del PSOE ya que ha señalado que hay muchos españoles alarmados y preocupados después de que el Gobierno haya indultado ya a personas que dijo que no se beneficiarían de esa medida, en alusión a los dirigentes del "procés" independentista.