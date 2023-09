Vota en 'El Cascabel' | ¿Quién sale más fortalecido del debate de investidura: Feijóo o Sánchez?

El Gobierno en funciones iniciará una ronda de contactos con los partidos políticos parlamentarios una vez que fracase la segunda votación para la investidura de Alberto Núñez Feijóo el próximo viernes y el rey previsiblemente le proponga como candidato a otra investidura.

Así lo han indicado fuentes del Gobierno en funciones este miércoles, después de que en el Congreso el candidato del Partido Popular haya perdido en la primera votación, con 178 votos en contra de su investidura y 172 a favor.



Las fuentes indican que no saben aún si esta ronda se hará por orden de mayor a menor o, al contrario, empezando por los partidos con menos representación en el Congreso.



En esa ronda se llevarán a cabo de forma más intensa y pública los contactos que ya se venían manteniendo con otras formaciones políticas, han indicado desde la parte socialista del Gobierno en funciones.



Las fuentes señalan que Coalición Canaria (CC), que ha votado a favor de la investidura de Feijóo, podría votar más adelante a favor de una de Sánchez, porque el líder socialista ha demostrado que lo acordado en los presupuestos del Estado para Canarias pueden comprobar que se está ejecutando.



Por su parte, fuentes de CC han avanzado a los periodistas en el Congreso que el PSOE tiene que explicar qué va a hacer tanto con los asuntos relativos a Canarias como a la amnistía para el conflicto catalán, que, añaden, también puede ser un escollo, porque la dirección del partido canario no podrá decidir sin conocer la letra pequeña en ambos casos.



En declaraciones a la prensa tras la votación, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha señalado que el debate de investidura le ha parecido "la segunda parte del mitin del domingo" del PP, pero con Feijóo además dedicado "a insultar a todo el mundo que no le apoya", después precisamente de haber hecho él una llamada al diálogo.



Desde Sumar, su portavoz parlamentaria, Marta Lois, ha celebrado que se acabe "el ciclo" de Feijóo y de hablar de los problemas internos del PP, del que ha dicho que está "arrinconado" por Vox, y ha urgido a empezar cuanto antes a armar un gobierno de coalición progresista para abordar "los problemas reales de la gente".



Y el diputado de Sumar y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha opinado que la investidura de Feijóo no iba de su posibilidad de ser presidente del Gobierno, sino más bien de que no le removieran de la silla dentro del PP y de empezar a asumir su papel de oposición.