Vota en 'El Cascabel' | ¿Es España una país racista, como denuncia el jugador del Real Madrid Vinícius?

El Gobierno brasileño repudió este lunes, "en los más fuertes términos", los insultos racistas que Vinícius Júnior "viene sufriendo reiteradamente en España" y exigió que las autoridades gubernamentales y del fútbol de ese país, así como la FIFA, adopten medidas "efectivas".

En un duro comunicado oficial difundido por la cancillería, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lamentó "profundamente que, hasta el momento, no hayan sido tomadas providencias efectivas para prevenir y evitar la repetición de esos actos de racismo".



La nota subraya "la gravedad de los hechos" ocurridos el domingo en el estadio Mestalla, en un partido entre el Valencia y el Real Madrid, en el que Vini Jr. volvió a ser objeto de insultos racistas y hasta acabó el encuentro expulsado.



En el comunicado, Brasil "insta a las autoridades gubernamentales y deportivas de España a tomar las medidas necesarias para castigar a los responsables y evitar la recurrencia de esos actos", y se dirige también, en el mismo sentido, "a la FIFA, la Federación Española y LaLiga".



Asegura además que Brasil "ha actuado en cooperación con el Gobierno de España para cohibir y reprimir" esos hechos y promover "políticas de igualdad racial" e intercambiar "buenas prácticas" contra el racismo, la xenofobia, y otras formas de cooperación, todo volcado en un acuerdo bilateral firmado a principios de este mes.



La reacción del Gobierno brasileño a lo sucedido en Mestalla ha sido inmediata y dura, al punto que esos hechos fueron comentados por el propio presidente Lula este lunes, en declaraciones a periodistas al margen de la Cumbre del G7, en la ciudad japonesa de Hiroshima.



"No es justo que un joven pobre que triunfó en la vida y que se esta transformando en uno de los mejores futbolistas" sufra este tipo de ataques, declaró Lula, quien apuntó: "No podemos permitir que el fascismo y el racismo se tomen los estadios de fútbol".



El comunicado fue firmado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Igualdad Racial, Justicia, Deportes y Derechos Humanos.



La titular de Igualdad Racial, Anielle Franco, dijo este lunes que, en el marco del convenio bilateral firmado a inicios de mayo, "notificará" oficialmente sobre el asunto tanto a las autoridades del Gobierno y la justicia española, como a las de LaLiga.



Franco también calificó de "inadmisible" la posición del presidente de la LaLiga, Javier Tebas, tras la airada reacción del jugador brasileño por los incidentes en Mestalla.



"Es inadmisible que el propio presidente de LaLiga culpe a Vini", por lo que "vamos a exigir" que todo el asunto sea investigado por las autoridades españolas, declaró la ministra, quien dijo que el mismo domingo conversó sobre lo ocurrido con la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz.