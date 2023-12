Vota en 'El Cascabel' | ¿Es la amnistía de Sánchez una humillación para los españoles, como afirma Feijóo?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido pondrá en marcha una comisión de investigación sobre los mediadores internacionales entre los pactos del PSOE y el independentismo catalán si el Gobierno de Pedro Sánchez no da suficientes explicaciones al respecto.

"Abriremos la comisión de investigación y no la cerraremos hasta saberlo todo, lo que están negociando, quiénes son los mediadores, cuánto cobran, el contenido de la negociación. No la cerraremos hasta saberlo todo y comparecerán todos", ha dicho Feijóo sobre una iniciativa que, según fuentes del PP, se impulsará en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.



El jefe de la oposición ha anunciado esta iniciativa durante su intervención en el Congreso en contra de la toma en consideración de la ley de amnistía, que ha calificado de "corrupción" y "fraude" con "premeditación" porque, ha argumentado, el PSOE negociaba desde marzo y lo ocultó antes de las elecciones del 23 de julio.



El líder del PP ha asegurado que la ley de amnistía es "una vergüenza nacional y un bochorno internacional" que lleva al Congreso a haberse a convertido en la Cámara "más triste y decadente desde aquella tarde del 23 de febrero de 1981".



Se opondrá a una normativa que considera anticonstitucional con "todos los recursos legales y democráticos" y "ante todas las instituciones nacionales e internacionales".



Feijóo ha denunciado que la amnistía es "primer pago de una investidura que han comprado", ha advertido de que "habrá mucho más, mucho más", "todo lo que sea necesario para prorrogar cada mes la Presidencia del señor Sánchez" y de que se abre la puerta a "borrar arbitrariamente cualquier delito".



"Si permitimos que este Gobierno dicte que los culpables son inocentes, ¿qué le impedirá mañana decidir que los inocentes son culpables?", se ha preguntado.



Y ha denunciado que la amnistía "es un fraude, es una corrupción política, es injustificable, va en contra de la convivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y es una humillación al pueblo español" y "todo por Pedro Sánchez, todo por siete votos".



Además, ha cargado contra el presidente del Gobierno por estar ausente en el hemiciclo y por poner el "poder por encima del pudor".



Feijóo, que se ha dirigido al portavoz del PSOE, Patxi López, aunque en ocasiones pronunciaba un "señor Sánchez", ha preguntado a la bancada socialista si les queda "atisbo de vergüenza" al saber "que van a votar contra sus compromisos, contra su programa electoral, contra su biografía política y contra nuestro Estado de derecho".



"Es una corrupción política cambiar impunidad por poder es corrupción, degradar las instituciones de un país para evitar la alternancia política es corrupción y, en definitiva, permitir la corrupción es corrupción", ha argumentado además Feijóo.



También ha acusado al "autodenominado Gobierno progresista" de ser en realidad un Ejecutivo "reaccionario" por dar a los políticos más privilegios que al resto de los ciudadanos.



Además, se ha dirigido a ERC y a Junts para preguntarles si con la amnistía volverán a la Constitución española o abandonarán para siempre la independencia, anticipando la respuesta al señalar que la amnistía no resuelve ningún problema de convivencia en Cataluña, sino que "extiende el problema al resto de España".