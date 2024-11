Una vecina de Paiporta relata lo que más le sorprendió de la ministra Robles: "No podía hacer nada"

"No lo interpretamos como un ataque. Ella saltó y entiendo que la gente diga que como ministra no puede saltar así. A mi me preocupa más que no puede hacer nada, más que sus formas". Así ha contado en 'El Cascabel' de TRECE este lunes Sol Costa, vecina de Paiporta, la conversación acalorada que mantuvieron con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que, según esta testigo, "saltó cuando llevaban media hora apretándole bastante".

En los bajos de un garaje de Paiporta parcialmente inundado y repleto de lodo y sin apenas luz, la ministra de Defensa conversa rodeada de mandos y colaboradores con varios vecinos que le reclaman la ayuda del ejército para limpiar el garaje. En un tono airado, en las imágenes difundidas a través de las redes, se escucha a Robles responder "¡yo no tengo la culpa!, ¡Yo no tengo la culpa!", exculpándose de la ausencia de los efectivos del ejército en el lugar.

La escena se vivió el pasado viernes en uno de los muchos garajes inundados de esta localidad valenciana, una de las más afectadas por la Dana del pasado 29 de octubre. La secuencia se ha difundido con rapidez a través de las redes sociales.

En el vídeo se observa a la ministra asegurando a los vecinos que "no somos nosotros quienes damos las instrucciones" y afirmando que corresponde a los ayuntamientos de la zona y al CECOPI establecer las prioridades de intervención: "Y nos han dicho que primero los garajes públicos y luego los privados".