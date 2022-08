El último escándalo del príncipe Carlos y su relación con la familia Bin Laden: ¿podría costarle el trono?

La polémica sacude al Reino Unido… ¿Será rey el príncipe de Gales? A sus 73 años aún no se ha convertido en rey y sus amistades con la familia Bin Laden ponen en el punto de mira al príncipe Carlos. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE y TRECE en Reino Unido, explica cuánto dinero ha recibido: “Un millón de libras. Fueros los hermanastros de Osama Bin Laden, en 2013, concretamente del patriarca de la familia que le conocía desde el año 2000, un año antes de los atentados del 11-S, y que ha visitado la residencia oficial del príncipe Carlos, donde vive con Camila”, advierte Paloma dejando ver la estrecha relación que mantienen.

De acuerdo con el periódico, el futuro rey recibió el dinero de Bakr bin Laden, el patriarca actual de la rica familia saudita, y su hermano Shafiq, ambos hermanastros por parte de padre de Osama. El fundador de Al Qaeda fue ejecutado en 2011 en Pakistán en una operación militar de Estados Unidos, al ser acusado de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en ese país, que causaron 2.996 muertes y más de 25.000 heridos. El diario precisa que no hay indicios de que los hermanastros estuvieran vinculados con las actividades del dirigente islamista, cuyo padre, el millonario de origen yemení Mohammed bin Awad bin Laden, murió en un accidente de avión en 1967.

“Esta no es la primera donación escandalosa que conocemos y no se están investigando”, puntualiza la corresponsal y añade que “la única investigación que tiene la policía entre manos es la relación de un secretario privado del príncipe Carlos, que tuvo que dimitir, con un magnate saudí al que habría prometido la ciudadanía británica a cambio de generosas donaciones”. El heredero aceptó el donativo pese al consejo expreso de varios asesores, que le advirtieron de que "no sería bueno para nadie" y podría dañar su reputación. De acuerdo con el diario, el príncipe pensó que rechazarlo sería embarazoso de cara al empresario saudí.

¿Para qué recibe esta cantidad de un millón de libras?: “Este dinero la reina ni lo huele y va a la fundación del príncipe Carlos. Ya se ocupan en Casa Real y en la prensa británica de diferenciar a la “queen” de todos los demás. Esta fundación es la que utiliza para sus fines benéficos. Lo escandaloso aquí es que sí que había cinco fideicomisos, gente de probado prestigio e integridad, aunque lo que cuenta ‘The Sunday Times’ es que, al menos uno de ellos, levantó la alerta. Ahora dicen que los pecados del padre no deberían recaer sobre el resto de la familia”. Además, Paloma García Ovejero explica que el ministro de Exteriores británico lo autorizó, por lo que “no habría motivos legales para acusar el príncipe Carlos de nada”.

¿Podría costarle el trono?: “No por esto. El trono lo heredará. Lo que le va a costar el trono es la desafección del pueblo. El príncipe Carlos no es la primera, ni será la última, de las donaciones raritas que ha recibido, y ha sobrevivido hasta ahora”.