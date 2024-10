Trama de Hidrocarburos: financiaron el chalet de Ábalos y el piso de Jéssica

Las investigaciones judiciales siguen acorralando a Ferraz y al PSOE. La trama de hidrocarburos liderada por el empresario Víctor de Aldama (detenido en las últimas horas), engorda aún más el capítulo del caso Koldo. Por si fuera poco, la investigación de la UCO sostiene que el chalet del exministro José Luis Ábalos fue el premio a cambio de conseguir del Gobierno una licencia para que la operadora Villafuel S.L. vendiera combustible. La pregunta es ¿Cómo operaba realmente este trama? Ana Samboal, directora de 'El Cascabel' edición domingo explica las claves: "El dinero presuntamente salía de operar con hidrocarburos de forma fraudulenta. Ellos compran petróleo refinado probablemente de origen ruso, que llega a España por distintas vías: puede ser refinado en la India o procedente de Marruecos sin ningún tipo de refinería".

Este petróleo se vendía en nuestro país a través de sociedades que lo ponían en el mercado español, en las gasolineras. Sociedades que posteriormente desaparecían "cuando llegaba el momento de hacer la declaración de Hacienda y pagar el IVA". Según el sector el fraude se cifra en torno a los 900 millones de euros, que no son los únicos beneficios obtenidos. Al ahorro del 21% del IVA hay que sumarle otros comos por ejemplo, "ahorrarse los biocombustibles en estos hidrocarburos que cuestan entre 7 y 10 céntimos (más caros que el diésel), no pagaban los impuestos de eficiencia energética y se ahorraban los costes de mantener reservas estratégicas". Además con esta supuesta trama se genera competencia desleal en el Mercado y se expulsa a otros operadores que cumplen las normas y los requisitos. Precisamente pequeños y grandes de estos operadores llevan trabajando desde febrero junto a Hacienda para que se pongan barreras de entrada al mercado: "Si tú eres un operador desconocido que entra mañana en el mercado tienes que poner un depósito para operar porque si cometes un fraude o no pagas a Hacienda ese depósito se resta en tu contra". Ese depósito no existe en España y ha provocado que "muchos operadores internacionales como mafias italianas se hayan venido a nuestro país".

Otra cuestión que se plantea ahora que está a la vuelta la elección de los candidatos a comisarios en el Parlamento Europeo es si esta trama influirá en ello: ¿tendrá que dar expliaciones Teresa Ribera? Según Ana Samboal es una posibilidad que podría estar encima de la mesa ya que "el ministerio del que era titular era el responsable de conceder las licencias que se concedieron a estos empresarios".

La investifgacuón tendrá que seguir su curso en los juzgados pero de momento lo que está claro es que en esta trama necesitaron de una licencia que les concedió el Ejecutivo central: "Los oficios de Ábalos dieron sus frutos. No hay constancia de esas reuniones pero lo cierto es que acabaron consiguiendo las licencias".