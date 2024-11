Tomás Gómez analiza en TRECE la declaración de Begoña Gómez: "Silencios elocuentes"

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía este miércoles ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Se investiga los programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y empresas financiadoras. Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar y asevera que "esto tiene un objetivo político". El exlíder de los socialistas madrileños Tomás Gómez ha dicho en TRECE que "los silencios fueron elocuentes. Sánchez y Gómez han decidido salvarse jurídicamente y por eso los silencios son una buena solución. Pero claro, cuando alguien está más preocupado de lo judicial que de dar explicaciones políticas eso da qué pensar"

La mujer del Presidente estaba citada a las 10:00 horas en calidad codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM. Gómez es la primera persona en comparecer ante la comisión, que trata de averiguar si hubo tratos de favor a la esposa de Pedro Sánchez por parte de la Universidad.

"Todo esto tiene un objetivo político evidente: solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes y por esta razón, aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no contestar a su preguntas tras cumplir con mi obligación de comparecer. Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio", ha señalado en alusión a los "bulos" sobre ella. Por su parte, Joaquín Goyache, rector de la Complutense, ha negado trato de favor a Begoña Gómez en la creación de su cátedra: "Desde luego que no".

Para el exlíder de los socialistas madrileños Tomás Gómez, "algo temen judicialmente cuando el silencio es absolutamente marcado por la defensa jurídica". Lo ha asegurado este jueves en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, antes de añadir que "si dicen que es un ataque político, lo razonable es que hubiesen dado explicaciones hace meses".