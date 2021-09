El testimonio de una víctima de Noelia de Mingo, en TRECE: “Esta mujer debería quedar encerrada de por vida”

Noelia de Mingo, que fue condenada a 25 años de reclusión en centro psiquiátrico por el asesinato de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en 2003, se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado a agente de la autoridad, tras apuñalar a dos mujeres en la localidad madrileña de El Molar.

'El Cascabel' de TRECE ha hablado en primicia con una de las víctimas del primer ataque de Noelia de Mingo en 2003 que, además, provocó cinco heridos entre los que se encuentra dicha perjudicada: “La secuela que me dejó, la herida que tengo, es una apuñalada que me dio en el tórax izquierdo. Eso no se me olvidará en la vida, te queda marcado para siempre, aunque la vida va pasando, intentas recuperarte, verte bien, que el día se vea mejor, pero a veces se te acaban las fuerzas".

Esta víctima, que ha ofrecido su testimonio a los espectadores de TRECE, ha contado cómo "el entorno te ayuda a veces, pero ahora al ver y recordar estas imágenes, te conmueve más, produce miedo y mucho disgusto, otra vez ha vuelto a hacer daño cuando ni siquiera cumplió su condena de 25 años. Yo quisiera que esta mujer quedara encerrada para toda la vida. El daño que a mí me hizo fue para toda la vida”.

Además, asegura que se salvó porque la atendieron "en el momento y estuvieron allí conmigo". Aun así, reconoce, "me costó muchísimo recuperarme, fui a la UVI, me atendió el psiquiatra, costó mucho que se cicatrizara la herida, tenía mucho dolor, miedo a salir a la calle, todavía a día de hoy le tengo miedo. Cuando lo recuerdo me mueve mucho. Esos recuerdos, esas imágenes que he visto y que me ha tocado pasar, que no le deseo a nadie. Es complicado recuperarse y decir ‘estoy aquí'".

Por último, esta afectada por el ataque de Noelia de Mingo, ha contado que "la conocía trabajando, alguna vez la había visto, a mí me atacó directamente, vino a por mí y me atacó. Siempre se le veía con mirada desencajada, solitaria, pero quién se imaginaría semejante historia que tenía a sus espaldas", asegura.