El terror de Juan, padre de un agredido por la banda del Patrón de Vigo: "A mí me dan miedo sus padres"

"Yo en cuanto lo supe, lo denuncié. En ese momento, el agresor tenía 13 años, con lo cual no se podía imputar nada. Un montón de padres lo han denunciado. Los policías han ido a su casa y hablaron con sus padres, pero siguen robando. Encima me tengo que sentir yo asustado. Yo lo que reclamo es que mi hijo pueda andar tranquilo por la calle". Es la denuncia de Juan (nombre ficticio), padre de un chico de 14 años agredido por la banda del Patrón de Vigo, en TRECE, en 'El Cascabel' este martes por la noche.

La banda del patrón de Vigo. Así se hacen llamar. Su objetivo: sembrar el terror y robar dinero a sus víctimas. Insultos, amenazas con navajas, pistolas táser y gas pimienta, bofetadas, puñetazos, patadas... El patrón de Vigo llega incluso a tirar por los aires a unos chavales, muchos de ellos, menores.

"A mi hijo le he enseñado a no dejarse robar, porque otros niños han tenido que vender la playstation para pagar a estos energúmenos. A mí no me dan miedo los niños, me dan miedo los padres, que ya me han avisado que me están buscando. Son gente muy peligrosa. Cuando el niño se comporta así, me imagino que lo ven en casa", ha explicado Juan en el programa de Antonio Jiménez.

Son vídeos que la banda sube a sus redes sociales. Presumen de estas imágenes de auténtico maltrato. El miedo de los jóvenes es tan grande, que muchas veces ni siquiera se lo cuentan a sus padres. Otra escena de estos agresores.

Se han visto visto agresiones a varios chavales a la vez. Pero los miembros de la banda también atacan a otros en solitario. El modus operandi es encontrar a los jóvenes desprevenidos, acorralarlos y amenazarlos. Situaciones de acoso que muchas veces acaban en agresión.

¿Quiénes son? ¿Quiénes forma la banda del patrón de Vigo? Según la investigación policial, se trata de 15 a 20 chicos, algunos de ellos, menores. En una de las últimas brutales palizas que propinaron, un menor de 14 años acabó con la oreja con un desgarro del lóbulo, además de contusiones en la espalda y en las costillas y una fisura en la mandíbula. Ahora tiene miedo a salir a la calle.

A esto hay que sumar las amenazas por el móvil. Mensajes como "ya le dije a todos tus amigos lo que iba a hacer contigo", "escóndete, escapa de españa" o "te voy a arrancar la cabeza".

El inspector jefe de policía H50, Serafín Giraldo, ha asegurado en TRECE que "el problema es que ellos también son niños, menores de 18, con lo que son inimputables. El patrón tenía 14 años en las famosas imágenes. La policía los tiene totalmente identificados y han sido detenidos y el fiscal lo sabe. Actúan como pandilleros". En concreto, Giraldo ha dicho que la responsabilidad está clara: "la fiscalía tiene que pedir las medidas al juez del menor, y, mientras no lo hagan, pueden campar a sus anchas y se sienten libres. Hay un problema en Vigo".