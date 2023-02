Tamames asegura que se "arrepentiría" si no lidera la moción de censura: "Feijóo ha intentado disuadirme"

Vox ha defendido la "variada" trayectoria política del economista Ramón Tamames, de 89 años, que ha sido fundador del Partido Comunista (PC) y miembro del Centro Democrático y Social (CDS), y ha remarcado que actualmente es "independiente", cualidad que la formación busca en la persona que se presente a liderar una posible moción de censura contra Pedro Sánchez.

El economista Ramón Tamames ha aclarado en 'El Cascabel' de TRECE si ya ha tomado la decisión de defender la moción de censura: “Pensaba que iba a ser inmediato, pero hay muchos problemas que analizar en el discurso de moción. Hay que preparar un programa y eso no se improvisa en dos días. Estoy disfrutando haciendo el discurso. No hay que tener prisas, hay que hacer las cosas bien. Preparar los documentos me está costando más de lo que pensaba y Vox todavía no han redactado la presentación que van a decir de mí, y yo quiero saberlo antes”.

Sobre cómo se gesta esta propuesta del economista para liderar una moción de censura contra Sánchez, Tamames explica que “surge de las viejas amistades, Fernando Sánchez Dragó. Cuando pedimos a Franco la reconciliación nacional y la democracia en la universidad en 1956 durante la rebelión juvenil, ese año estuve en la cárcel con Dragó y se forjó una amistad entrañable y cuando se suscita la moción de censura piensan en que yo sería un candidato valioso”.

"Feijóo ha tratado de disuadisme"

Ramón Tamames cuenta cómo ha estado junto a Abascal “un par de veces” donde han “intercambiado opiniones”, además de revisar “la mecánica de una moción de censura donde la propuesta es el 10 % de los diputados”. En este aspecto, Alberto Núñez Feijóo, amigo del economista, le ha aconsejado no participar de ello: “Ha tratado de disuadirme y me dijo que no es conveniente, pero al final me dijo que estaba conmigo. Somos amigos, pero no estamos de acuerdo”. Tamames explica cómo Feijóo "dijo que no le gustaba la moción, que había unas elecciones previstas pero que daría, seguramente, la abstención".

Tamames desvela la persona principal que le ha intentado disuadir de esta idea: “El innombrable, como dice Agatha Ruiz de la Prada, Pedro J. Ramírez me ha dicho que no. Diría que tenemos una buena y sólida amistad y la petición que me ha hecho en cinco folios es que no vaya”. Para Ramón esta decisión sería importante para él, ya que “Estas cosas se presentan una vez en la vida, en España nunca ha habido una moción de censura con un independiente. Me arrepentiría si no fuera, aunque todavía no lo he decidido porque es fundamental ver que soy plenamente independiente”.

Sobre Pedro Sánchez, Tamames ha explicado haberle “invitado para conocernos. Le he enviado a él y a su mujer mis libros y en la carta de agradecimiento del presidente dice que gracias también de Begoña. No voy a entrar en guerras celtíberas... No voy a favorecer ni a Sánchez ni a Vox”. A pesar de no querer entrar en conflictos, Tamames tiene claros algunos de los puntos que son líneas rojas: “Acabar con estas gaitas de la sedición, de quitar la malversación y decirle al PNV que no aproveche el artículo 49 para pedir la autodeterminación, que la Constitución es una cosa muy seria”, sentencia.

