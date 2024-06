La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo relata el "calvario" de ser acusada de corrupción

"Me siento como me imagino que se sienten muchos compañeros míos de partido. Mucha impotencia, he pasado un calvario". Con esta dureza ha relatado la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo los 16 años en los que ha sido acusada de corrupción. Una explicación que ha realizado este miércoles por la noche en 'El Cascabel' de TRECE.

En una entrevista con Antonio Jiménez, la exalcaldesa popular ha apunto que "es muy complicado defenderte cuando tienes todo en tu contra, incluido tu propio partido y el Fiscal de Anticorrupción de Alicante", antes de añadir que también siente "tristeza, porque te planteas si realmente los 18 concejales que saqué, con mayoría absoluta, fueron el principio del fin".

Fueron 16 años de investigación, con muchas horas televisivas, muchas horas de radio y muchas páginas en la prensa, y esta semana, finalmente, el Tribunal Supremo ha absuelto a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo de la acusación de corrupción política que arrastraba desde hace más de una década.

Sonia Castedo estuvo al frente de la alcaldía alicantina entre 2008 y 2014. Fue precisamente en 2014, el 23 de diciembre, justo el día de su cumpleaños, cuando se vio arrastrada a dimitir, tras haber ganado las elecciones por mayoría absoluta.

El motivo de esta dimisión de la política del Partido Popular fue su imputación en el caso Brugal. La acusaban de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, por haber utilizado presuntamente su posición para contratar a gente en empresas de servicios del Ayuntamiento, haber recibido regalos de un empresario y por dar a ese promotor información privilegiada sobre el Plan General de ordenación urbanística, en aquel momento en trámite.

El empresario era Enrique Ortiz, un peso pesado de Alicante, con multitud de contactos en las altas esferas. Entre esos contactos se encontraba la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con quien tenía una relación muy estrecha. De hecho, se llegaron a publicar conversaciones intervenidas por la policía entre Enrique Ortiz y la alcaldesa. Unas conversaciones que supusieron un antes y un después en la reputación de Castedo, igual que las fotos del sumario en las que aparecen juntos en fiestas y en viajes.

Actualmente, Sonia Castedo lamenta que esas fotos y conversaciones son uno de los motivos por los que los medios la sentenciarion "desde el minuto cero", al igual que sus rivales políticos. El caso le afectó a nivel profesional y personal, a su familia, a pesar de que ella siempre lo negó todo.