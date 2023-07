Sindicato Libre de Correos: "Muchos compañeros han trabajado horas extras y han renunciado a vacaciones"

Correos ha puesto ya a disposición de los ciudadanos el 98,2 % de los votos por correo. Son datos que ha proporcionado el propio organismo público. Se han acelerado los envíos porque Comisiones Obreras anunciaba esta mañana que aún quedaban unas 300.000 documentaciones electorales de voto por entregar.

A la documentación que no ha llegado aún a sus destinatorios tenemos que anadir un contratiempo más: la documentación que no esta llegando porque sus destinatrios no se encuentran en su domicilios. Hablamos de otras 450.000 papeletas aproximadamente. Unas cifras bastante altas si las comparamos con otras elecciones y que se debe a que muchos de los solicitantes del voto por correo se hayan podido ir ya de vacaciones y lo solicitaron confiando en que la entrega sería rápida.

Una situación que está duplicando el trabajo a Correos, porque esta documentación no entregada vuelve a las oficinas y si estos electores no acuden hasta allí, no podrán ejercer su derecho a voto. Miguel Ángel Mora, secretario general del Sindicato Libre de Correos, ha asegurado este lunes en TRECE que "lo que hay que dejar bien claro es que Correos intenta hacer dos intentos de entrega, uno por la mañana y otro por la tarde".

En 'El Cascabel' de TRECE, Mora ha realizado un análisis del proceso de votación por correo para el 23-J. "Ha sido una votación por correo muy alta. Lo que deseamos es que le llegue a todo el mundo y ojalá le llegue a todo el mundo. Muchos compañeros han estado trabajando horas extras y renunciando a vacaciones", ha concluido.