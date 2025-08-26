COPE
Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 26 de agosto: comienza el curso político

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Redacción TRECE

El Cascabel, el programa de actualidad que se emite cada noche en TRECE, continúa ganando presencia en la franja nocturna con su propuesta informativa y de análisis. Conducido por Antonio Jiménez, el espacio repasa los temas más relevantes del día en los ámbitos político, social, económico y cultural, ofreciendo a los espectadores una visión completa de la actualidad nacional.

antonio jimenez


El formato combina entrevistas, conexiones en directo y mesas de debate con la participación de distintos colaboradores, lo que permite abordar cada asunto desde diferentes perspectivas. Gracias a su ritmo ágil y a la profundidad de sus contenidos, El Cascabel se ha convertido en una de las apuestas más sólidas de TRECE para mantener informada a su audiencia en el prime time.

