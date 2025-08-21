Sigue en directo 'El Cascabel' del 21 de agosto: Incendios y tensión internacional

La edición de esta noche de El Cascabel comenzará con un repaso a la bronca política en torno a la gestión de los incendios, acompañada de las imágenes de las manifestaciones celebradas esta tarde en Galicia y Valladolid.

El bloque central estará dedicado a los incendios en España, con testimonios de vecinos que regresan a sus casas calcinadas y la entrevista a Carmen Mallo, alcaldesa de Murias de Paredes, que podría quedar imputada por la gestión de los protocolos ambientales. Además, la directora de Protección Civil y el periodista César Lumbreras analizarán la legislación actual y las medidas de prevención.

Desde Gaza, El Cascabel conectará en directo con la última hora de la ofensiva israelí. El analista Florentino Portero ofrecerá sus claves sobre la estrategia de Israel, así como sobre la creciente tensión en Venezuela tras el despliegue militar de Estados Unidos y la respuesta del régimen de Maduro.

En la recta final, el programa dará voz a Paco Vázquez que analizará la utilización política de los incendios.

EL CASCABEL

El Cascabel, el programa de actualidad que se emite cada noche en TRECE, continúa ganando presencia en la franja nocturna con su propuesta informativa y de análisis. Conducido por Antonio Jiménez, el espacio repasa los temas más relevantes del día en los ámbitos político, social, económico y cultural, ofreciendo a los espectadores una visión completa de la actualidad nacional.

antonio jimenez

El formato combina entrevistas, conexiones en directo y mesas de debate con la participación de distintos colaboradores, lo que permite abordar cada asunto desde diferentes perspectivas. Gracias a su ritmo ágil y a la profundidad de sus contenidos, El Cascabel se ha convertido en una de las apuestas más sólidas de TRECE para mantener informada a su audiencia en el prime time.