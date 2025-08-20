Sigue en directo 'El Cascabel' del 20 de agosto: Corrupción, incendios y Zapatero

La edición de esta noche de El Cascabel arrancará con un repaso a los últimos casos de corrupción que salpican al Gobierno, con referencias a la portada del Financial Times sobre Pedro Sánchez y Begoña Gómez, el “caso Delcy” de Ábalos y la citación de Santos Cerdán en el Supremo.

El bloque central estará dedicado a los incendios en España, con testimonios de vecinos como Pascual, agricultor afectado, además del análisis del general Rafael Dávila, que valorará la gestión del Ejecutivo tras la última visita de Sánchez a las zonas devastadas.

A partir de las 23:10, el programa girará hacia la sección “Negocios ZP”, con la participación del periodista Alejandro Entrambasaguas, que desvelará nuevos detalles sobre la situación económica y patrimonial de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el tramo final, Goizeder Azúa y Ramón Bermejo analizarán la presencia de fragatas estadounidenses en las costas de Venezuela, así como las conexiones de este país con la actualidad política española.

El Cascabel, el programa de actualidad que se emite cada noche en TRECE, continúa ganando presencia en la franja nocturna con su propuesta informativa y de análisis. Conducido por Antonio Jiménez, el espacio repasa los temas más relevantes del día en los ámbitos político, social, económico y cultural, ofreciendo a los espectadores una visión completa de la actualidad nacional.

El formato combina entrevistas, conexiones en directo y mesas de debate con la participación de distintos colaboradores, lo que permite abordar cada asunto desde diferentes perspectivas. Gracias a su ritmo ágil y a la profundidad de sus contenidos, El Cascabel se ha convertido en una de las apuestas más sólidas de TRECE para mantener informada a su audiencia en el prime time.