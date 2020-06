Sergio Alonso, periodista: "El Gobierno ha intentado desde el minuto uno silenciar el impacto de la pandemia"

El periodista Sergio Alonso, director adjunto del suplemento 'A tu salud' del diario 'La Razón', ha analizado en 'El Cascabel' el desfase entre los fallecidos por coronavirus dados por el Gobierno y los que apuntan otros estudios. El último de ellos ha sido el informe publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha elevado a 48.000 los posibles muertos durante la pandemia en comparación al comparar los datos de los registros civiles de 2020 con los de los últimos años.

Para Alonso, "el Gobierno ha intentado desde el minuto uno silenciar, reducir o minimizar el impacto estadístico de esta pandemia". El periodista señala que hay diversos factores que explicarían el diferencial entre las 27.000 muertes que reconoce el Ejecutivo con las casi 44.000 que recoge el INE. Uno de estos elementos es, por ejemplo, el hecho de que el Ministerio de Sanidad "eliminó todo fallecido que no tuviera una prueba PCR, con lo cual miles de personas que murieron por ejemplo en residencias de ancianos y clarísimamente con síntomas, que obviamente habían muerto por COVID-19, al no habérseles practicado una PCR, no figuraban en las estadísticas".

Alonso ha tildado de "gravísima" esta manera de proceder porque "está ocultando que ha habido mucha gente que ha muerto por culpa de la pandemia y por culpa de la falta de medios para hacerle frente". El periodista de 'La Razón' también destaca el peso estadístico de esta omisión de muertes, ya que, si se contabilizara este más que posible exceso de fallecidos, España pasaría de ser el sexto país del mundo con más decesos a ser el segundo, solo por detrás de Estados Unidos.