Rocío Monasterio, en TRECE: "Quienes votaron a Sánchez e Iglesias han visto la gran traición de la izquierda"

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada por Antonio Jiménez este jueves en 'El Cascabel' de TRECE para valorar la recta final de una campaña electoral tensa en la que no ha faltado la crispación, explicar las propuestas que ofrece su partido para la región en materia de impuestos o educación, así como también aclarar si apoyaría un Gobierno de la actual presidenta Ayuso.

Con respecto a una aparente mayor calma en las últimas horas de la campaña, Monasterio ha manifestado que "la izquierda está anímicamente desarbolada porque están viendo que es muy probable que no entren en Madrid. Vox ha sufrido agresiones reales a la gente que nos venía a escuchar y en casi todos los actos. Nos había pasado en otros sitios, Cataluña, País Vasco; que llegue a Madrid esta violencia demuestra lo que trae Pablo Iglesias". Asimismo, ha añadido que "hemos estado más protegidos los últimos días, lo agradecemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La gente tiene ganas e ilusión por escuchar el mensaje de Vox".

En esta línea, la candidata de Vox ha aclarado sobre el debate de la Ser que, antes de comenzarlo, "Pablo Iglesias ya había estado pegando gritos diciendo que no se iba a sentar en el debate con Vox intentando imponer que yo fuera levantada y sacada del plató. No estaba dispuesta a ceder ante la izquierda", asegura.

Por ello, Monasterio añade que "llevamos mucho tiempo cediendo ante la izquierda, claudicando ante los intolerantes y estos verdaderos dictadores que quieren manejar los medios de comunicación, las instituciones, la cultura, la educación de nuestros hijos, absolutamente todo. Iglesias tiene que salir de las instituciones y la política porque ha hecho muchísimo daño a todos los españoles. Ha tenido todo el poder de un vicepresidente y nos ha traído el gobierno de la miseria y el gobierno de la ruina con Pedro Sánchez, nos han mentido sistemáticamente. Muchos no se creen nada y quieren un cambio, quieren mejorar y prosperar. Vox ha venido a confrontar y hacer oposición clarísima contra totalitarios y estos comunistas".

Rocío Monasterio ha insistido durante en la entrevista en "sacar a la izquierda" y ha señalado que "los enemigos de España son Pablo Iglesias, Podemos y Pedro Sánchez que ha pactado con los separatistas y los bilduetarras y con los que justificaban el tiro en la nuca a los españoles. Con este PSOE de Sánchez no se puede pactar nada, ni una orden sanitaria, ni medidas sanitarias, ni el Poder Judicial. Distancia infinita con Sánchez. No podemos dejar que arruinen España. Madrid es el primer paso, Andalucía y Murcia deberían ser las siguientes y es un camino que hay que recorrer porque si no los españoles van a sufrir mucho".

Precisamente, en la línea de las descalificaciones y la criminalización que ha sufrido Vox, Monasterio recuerda que "cada vez que nos insultan, insultan a 4 millones de españoles que nos votaron y que cada vez son más, que defendemos la Constitución, la unidad de España, al Rey, una política económica de impuestos bajos, la familia, la prosperidad. La izquierda no quiere que hablemos y solo Vox habla de la inmigración ilegal, inseguridad en nuestras calles, la ocupación, los grupos de menas, la imposición de las leyes de ideología de género, la educación, el adoctrinamiento de la izquierda de nuestros niños. Solo Vox está dispuesto a defender con claridad la vida, y oponerse y decir que va a derogar la ley de la eutanasia y oponerse al vientre de alquiler y esas prácticas que otros partidos están dispuestos a asumir. Ser tan claro a la izquierda le provoca casi urticaria. Van a por nosotros porque no están acostumbrados a confrontar con las ideas, y no es radicalidad".

Con respecto a las posibles consecuencias que podría tener para el Gobierno de Sánchez que se cumplan los pronósticos que vaticinan las encuesta y que se imponga el centroderecha en la Comunidad de Madrid, Monasterio explica que "van a ver cómo sus votantes se han sentido traicionados" porque "Sánchez y sus socios comunistas han traicionado a los suyos, dijeron que les iban a traer prosperidad y un escudo social, y hay miles de españoles en las colas del hambre y no les cogen ni el teléfono en el SEPE. Les dijeron que les iban a traer la igualdad, y han traído la grandísima desigualdad entre ellos los que están en el chalet de Galapagar y los que sufren sus restricciones sin poder trabajar y llevar un sueldo a casa. Dicen que van a defender a la mujer y pintan poemas en los pasos de peatones o a poner falditas en los semáforos en vez de defender de verdad la maternidad y defender que podamos trabajar y ser madres teniendo protección de la natalidad. Han engañado en todo".

En este sentido, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid añade que "esta izquierda protege a las mafias de okupación, de manteros, en contra de los comerciantes que trabajan a diario. La gente, quienes han votado han visto la gran traición de la izquierda. Iglesias bajaba hoy del chalé de Galapagar a Vallecas, a hacer turismo, la izquierda pija que va a Vallecas a intentar adoctrinar a los suyos, pero los suyos ya no les quieren escuchar porque les han abandonado. Se van a reflejar en las urnas mucha gente que ha votado al PSOE y Podemos que va a cambiar, están buscando la seguridad, caminar sin miedo, tener una casa con sus ahorros sin ocupación, un empleo digno, que no haya restricciones y se puedan ganar el pan".

Rocío Monasterio ha manifestado que "no me gusta hablar de puestos antes de tener los votos" en relación con los posibles pactos a los que se podría llegar tras el resultado de las urnas, pero ha aclarado que "si ganamos las elecciones y nos hacen falta los votos de la señora Ayuso los aceptaremos para frenar a la izquierda. La prioridad es esa. Si la señora Ayuso tiene más votos que nosotros y necesita los nuestros, por supuesto que los entregaremos para frenar a la izquierda con las condiciones determinadas que defendemos de nuestros votantes. No creo que el PP se plantee buscar acuerdos con el PSOE y no se dejen contaminar. Solo hay un camino, hacer frente a la izquierda que trae miseria, ruina, división y violencia".

En materia de impuestos, la líder de Vox en Madrid defiende que "hay que bajarlos urgentemente para proteger a las familias, tenemos que reducir el despilfarro político, reducir diputados en la Asamblea, nos sobra con la mitad. No podemos seguir con 13 consejerías. Necesitamos tener recursos para la sanidad, la educación, la emergencia social y para bajar impuestos. Tenemos que ayudar con deducciones fiscales para proteger a la familia. Tenemos que pagar las bajas maternales a los empresarios. Hay que levantar todas las restricciones, dejar a la gente trabajar, no puede haber toque de queda ni cerrar la hostelería a las 23:00".

Monasterio también ha defendido que "ya sabemos cómo protegernos con las mascarillas, hay que abrir los espectáculos y todo. Nos parece bien que vaya todo el mundo en el metro hacinado por la mañana, ¿y no pueden ir al fútbol o a los toros? Las empresas ya no pueden más. Estamos a final de mes, estoy segurísima que hay gente que está sin dormir pensando en cómo va a pagar las nóminas. Hacen falta avales, que puedan conservar las pequeñas empresas de las que dependen miles y miles de empleos. Hay empresarios que han hipotecado sus casas y ya no saben qué más hipotecar para pagar a sus empleados. Esto hay que hacerlo en mayo, no dentro de dos años y compensar a quienes han tenido que cerrar. Hay que abrirlo todo, es insostenible mantener las restricciones. Si de Vox depende, no hay ni toque de queda ni restricciones. Hay que ponerse a funcionar".

Por último, en lo que respecta a educación y el programa electoral de Vox para la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio ha defendido que "propusimos en la Asamblea de Madrid recurrir la Ley Celaá y todos los partidos votaron en contra. Creemos que atenta contra la capacidad de elegir a los padres y permite el adoctrinamiento a los niños. No queremos que se adoctrinen a los niños en temas afectivo sexual como dice Pablo Iglesias, no vamos a permitir que él venga a educar a nuestros hijos. Les van a enseñar historia, matemáticas, etc., pero no que la familia tradicional es patriarcal, que los niños son machistas por ser niños, ni que las niñas son débiles por ser mujeres, ni van a fomentar el odio a la familia. Vox no va a permitir que activistas políticos de izquierda entren a dar clase a nuestros hijos y los adoctrinen. La educación es la base donde transmitimos valores de la familia, defensa de la vida, de la igualdad, respeto. Hay un ataque clarísimo a la concertada que dice que va a eliminar las subvenciones a todos aquellos que no cumplan con la ideología de género. Hay que proteger la educación especial, garantía de que se destinen recursos para proteger a esos niños".