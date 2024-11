El relato de un testigo de la tensión en Paiporta: "No teníamos de idea de que iba a pasar esto"

"Estaba en Paiporta. Es verdad que se montó mucho revuelo con las imágenes de estos días. No es que me moleste, porque soy muy normal, pero me molesta que se politicen las imágenes y no se preste atención a todo lo que han perdido los afectados. Yo no sabía que iba a llegar la comitiva de los reyes y políticos. Estábamos haciendo tareas de limpieza. No teníamos ni idea de que iba a pasar esto". Es el relato en TRECE de Luis Báguena, uno de los testigos de la tensión en Paiporta el pasado domingo.

Sigue coleando la visita a Paiporta y el día de tensión que se vivió allí. Se trata deel momento en el que Pedro Sánchez, los reyes y Carlos Mazón llegaban a Paiporta en un clima de tensión y de indignación. Insultos contra el Presidente de Gobierno, a quien, según dice el Ministerio del Interior, le agreden con un palo y se tiene que ir dentro del coche a los pocos minutos de llegar porque así lo decidió su equipo de seguridad. Golpearon las puertas del coche de la comitiva y algunos habrían lanzado barro.

Precisamente por esos incidentes del pasado domingo ya hay detenidos, por golpear el coche del presidente de Gobierno. Al menos dos de los detenidos ya están en libertad provisional, pero investigados. Solamente dos de ellos pasaron a disposición judicial y fue el propio magistrado el que decidió dejarlos en libertad. Ahora la Guardia Civil está buscando a los que tiraron barro.

Tras esos altercados el presidente de Gobierno el pasado domingo los asociaba a grupos marginales, sin embargo, el martes en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Pedro Sánchez elevó el tono y cambio el término "violentos marginales" por "grupos de ultras perfectamente organizados". Esos tres detenidos son tres vecinos de la zona, de Paiporta, de Albal y de Godella que estaban trabajando en tareas de limpieza.

El abogado Joaquín Moeckel ha opìnado en TRECE que "pensaba que España estaba muerto y parece que vive. Condeno cualquier tipo de violencia y agresión, pero una cosa es eso y otra no comprender el estado de indignación de la gente"