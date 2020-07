El exvicepresidente del Tribunal Constitucional , Ramón Rodríguez, ha lamentado esta noche en 'El Cascabel' que los presos catalanes sentenciados por el referéndum ilegal pudieran disfrutar del tercer grado en los próximos días, tal y como lo ha aprobado la Generalitat de Cataluña en los últimos días. En el caso de que esto llegase a buen puerto, sólo tendrían que ir a dormir entre lunes a viernes a dormir a la cárcel para acabar finalmente en libertad condicionada a que no vuelvan a delinquir.

Para el magistrado, esto es un "escándalo" porque a su forma de entender "existe un agravio comparativo con el resto de penados, que con penas mucho menores no alcanzan el tercer grado". En este sentido, Ramón Rodríguez cree "que se está ejerciendo el mal" ya que a su parecer los políticos condenados no han pedido perdón y no se puede garantizar que no vuelvan a reincidir.

Con esta actuación, el exvicepresidente al Tribunal Constitucional, cuestiona cuál es realmente la eficacia de la prisión. "Las penas privativas de libertad tienen que estar orientada sa la risercción social. ¿Cómo se va a decir que está cumpliendo eso cuando resulta que estos penados están proclamando su voluntad de ejercer los mismos delitos?", se ha preguntado, y tacha esta decisión como "un abuso de poder".