¿Puede el aceite de oliva seguir superando su récord histórico en el precio?: "Casi 5€ el litro"

El precio del aceite virgen extra ronda ya los 5?€ el litro. Unos costes históricos que se están alcanzando por la caída que está sufriendo la producción, se espera que se recoja un 40% menos que en la campaña anterior. A esto se suma el calor y la sequía, estos problemas están ahogando a este sector. Cristóbal Gallego, presidente del Consejo Sectorial del Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, analiza en 'El Cascabel' cómo será el futuro de los olivareros.

¿La peor campaña?

"La producción no va a llegar a las 800 mil toneladas a nivel nacional. Nos tenemos que remontar a la campaña 14-15 que tuvimos unas 830-840 mil toneladas. Esas son las campañas que nos pueden servir de referente. Pero ahora podríamos tener de 150 a 200 mil hectáreas de olivar. Lo que denota la situación que van a pasar muchos olivareros, algunos han visto que para llevar adelante algo de cosecha los costes se le han cuadriplicado"."Un agricultor de riego que no tiene la cosecha esperada, me decía que el año pasado había pagado 20.000€ de luz y este año 80.000"

¿Se van a generar menos puestos de trabajo?

"El olivar es un cultivo muy social que requiere de mucha mano de obra, de hecho, viene mano de obra del extranjero y esta campaña no va a ser necesaria porque es una situación muy complicada". Cristóbal Galledo asegura que para hacer frente a la sequía tienen que dotar a España de “infraestructuras”, como han hecho otros países como Portugal. Hace un llamamiento:“Pido a los responsables políticos que el agua no sea un motivo de discusión, sino un motivo de acuerdo".