¿A qué político español le viene mejor la crisis abierta por Donald Trump?

Un acuerdo entre el Gobierno y Junts sobre inmigración ha dañado este martes los puentes de entendimiento entre el Partido Popular y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que habían acercado posturas en los últimos días por el plan de acción frente a los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

Esta tarde, después de un día de mensajes de entendimiento y en pro del diálogo por parte de ambos, el PP ha publicado un comunicado en el que se ha definido como "expulsado" de las negociaciones, después de que el Gobierno haya pactado "unilateralmente" con Junts un cupo arancelario que "reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles".

Sin embargo, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que seguirán "atendiendo las llamadas" que reciban del Gobierno porque son "un partido de Estado".

"No es posible que cuenten con el Partido Popular si es para blanquear un acuerdo que vuelve a comprometer la igualdad entre ciudadanos y entre territorios", apunta el texto, una respuesta ambigua que no cierra la puerta a que las negociaciones continúen.

Junts ha anunciado este martes un acuerdo con el Gobierno por el que las empresas catalanas obtendrán unos 3.000 millones del total de los 14.100 millones aprobados hoy por el Consejo de Ministros para paliar los efectos de los aranceles estadounidenses.

Según ha dicho la formación de Carles Puigdemont, han pactado con el Ejecutivo que estas ayudas estén condicionadas al peso de las exportaciones de productos españoles a Estados Unidos, de los cuales el 25 % provienen de empresas catalanas.

Para el PP este acuerdo es "una falta de respeto a la interlocución" que populares y Gobierno han mantenido en las últimas horas y que ha sido "honesta" por parte de los de Feijóo.

Un día de diálogo y negociación

Minutos antes de conocerse el acuerdo entre Junts y el Ejecutivo, el PP y el Gobierno daban muestras de entendimiento y confirmaban el acercamiento que se había producido en los últimos días como consecuencia de la ola de aranceles anunciada por Trump.

Desde que el lunes a medio día Feijóo anunciara un paquete de propuestas para paliar los efectos de los aranceles anunciados por el presidente estadounidense, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, han conversado varias veces.

Aunque en un primer momento parecía que el Gobierno iba a hacer oídos sordos a las peticiones del PP, finalmente anoche se incorporaron algunos detalles al real decreto que ha sido aprobado este martes, cambios que el PP considera "insuficientes" ya que no incorporan las propuestas "más importantes".

En una entrevista en Radio Nacional de España esta mañana, Bravo ha dicho que no van a darle "un cheque en blanco" al Gobierno y que el PP tiene que conocer "en qué medida" se aceptarán sus propuestas. Si el Gobierno quiere contar con el PP, ha afirmado, "aceptará esas propuestas que se plantean".

Por su parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha afirmado que confía en que el "diálogo constructivo" que ha abierto con los grupos para sacar adelante el decreto ley permitirá su ratificación parlamentaria, con apoyo del PP incluido.

Una noche de llamadas

La del lunes fue una noche de llamadas cruzadas entre PP y Gobierno, que dio fe de la nueva etapa de deshielo en sus relaciones que había comenzado en los últimos días y que ahora se ha visto interrumpida.

Sobre las 16:00h, Cuerpo y Bravo mantuvieron una conversación telefónica en la que el popular le contó al ministro sus propuestas, que fueron recibidas con cierta reticencia por la dificultad de modificar el real decreto, han explicado fuentes de Génova.

A lo largo de la tarde, apunta el PP, diversos medios de comunicación "recibieron información por parte de Moncloa diciendo que el texto iría al Consejo de Ministros con la misma redacción planteada desde un primer momento y sin incorporar propuestas del PP".

Por la noche, Cuerpo llamó de nuevo a Bravo y trasladó su voluntad de incorporar algunas cuestiones al decreto y, pasada la media noche, Economía remitió un nuevo texto en el que hacen alguna modificación.

El comunicado no aclara si el PP dirá sí al decreto cuando llegue al Congreso, ya que "no es momento de fijar el sentido del voto", aunque el Gobierno "ha tenido oportunidad" de incorporar más propuestas del PP y "no lo han hecho".