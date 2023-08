Pepa Millán, portavoz de Vox: "El PP pretende que le demos los votos de forma gratuita"

Uno de los grandes damnificados por el reparto de la Mesa del Congreso ha sido Vox. Pepa Millán, portavoz de Vox, cuenta en 'El Cascabel' de TRECE cómo ha vivido su estreno en el Congreso de los Diputados y los resultados del reparto de la Mesa del Congreso. La formación vive con preocupación lo que ha pasado porque a la izquierda “le falta tiempo para ceder las instituciones al separatismo y a los enemigos de España".

Para Millán, Vox y los votantes del Partido Popular quieren explicaciones, ya que han existido conversaciones para que el PP tuviera opciones de presidir la Mesa del Congreso y que Vox tuviera lugar en ésta. Pero, finalmente, han decidido que la tercera fuerza política no tenga presencia “al ver que ellos no iban a alcanzar la presidencia”.

En su opinión, no se pueden entender los movimientos del PP, capaz de llegar a acuerdos con Vox en situaciones importantes, “históricos como los de Valencia”, y no querer saber nada después. Para la portavoz de Vox, no es lógico que el PP permita que haya representantes de Sumar antes que de su partido.

Sobre la salida de Espinosa de los Monteros, cuestión que sigue latente, la portavoz reconoce que tienen un proyecto y un programa, y existe una campaña cuyo propósito es intentar que la gente piense que en el partido existen facciones. Es una respuesta al miedo a que Vox rompa el bipartidismo y ponga incómodos a los grandes partidos. “En todos los partidos políticos hay entradas y salidas”.