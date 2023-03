Paco Núñez, en TRECE: “Para sacar a Sánchez de La Moncloa hay que derrotar a Page en Castilla-La Mancha”

El camino para sentar a Feijóo en la Moncloa pasa por este primer encuentro electoral del 28 de mayo y más concretamente de los resultados que se obtengan en Castilla La Mancha. O eso creen desde el Partido Popular que considera que el primer objetivo es recuperar la región de manos del Partido Socialista. El equipo popular se ve con muchas posibilidades de lograrlo y desalojar de Fuensalida a García Page que mantiene el poder desde 2015. El encargado de la tarea es Francisco ‘Paco’ Núñez, a quién las encuestas auguran un buen resultado y en quien Feijóo ha depositado toda la confianza.

Ha estado en ‘El Cascabel’ explicando que desde el Partido Popular consideran que la clave del cambio político a nivel nacional y la remodelación de la imagen de España a nivel internacional, pasa por Castilla-La Mancha: “Todo el que considere que Sánchez es un mal presidente del Gobierno, que lastra nuestra economía y nuestro futuro, y todo el que considere que Feijóo es el presidente que necesitamos en España, todo el que considere que este cambio debe producirse... tiene que querer que Page no sea presidente de Castilla la Mancha”. Asegura que la gestión del socialista ha ido de la mano de los escándalos del Gobierno central, como la polémica Ley del ‘Solo Sí es Sí’ con la que cientos de condenados han salido a la calle en los últimos meses. Núñez asegura que “El 25 de julio del año 2020, la Consejería de Igualdad elevó un informe a la junta de comunidades”, dicho informe avisó de lo que podría ocurrir con la ley de Montero.“Ese informe se lo dieron a Page, le dijeron que iban a salir abusadores a la calle. Y Page guardó la información en un cajón”. Algo que para Núñez solo tiene una razón: “A él no le preocupa que los violadores salgan a la calle, solo le interesan los votos. Ese no es el líder que necesita Castilla-La Mancha”.

Las últimas encuestas ofrecen buenos resultados para Paco Núñez, que se acerca cada vez más a Emiliano García-Page aunque ninguno llega a esa ansiada mayoría absoluta, por lo que la política de pactos puede marcar la diferencia. Para los populares eso significa “que nadie tenga ninguna duda que si Page necesitase a Podemos pactaría a ojos cerrados” y es que Page ya lo ha hecho a lo largo de toda su vida política: “fue alcalde de Toledo porque pactó con IU, y ha pactado con Podemos en el Gobierno”.

El actual presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ostenta el cargo desde 2015, pero su vida política va mucho más allá, lo que para Núñez significa que “es tiempo más que suficiente para desarrollar un proyecto político. Todo lo que no haya hecho, es razonable pensar que no lo va a hacer. Lleva 8 años como Presidente pero 21 dentro del Gobierno”.

Otra de las líneas de actuación de la propuesta popular para Castilla-La Mancha es el crecimiento económico. Núñez ha expresado su idea de dar una vuelta de tuerca a las relaciones con los posibles inversores, asegurando que la comunidad “es un gran territorio con una gran capacidad de crecimiento que puede aportar mucho al país” y que si la comunidad no crece como debería es a causa de la “inercia y la desidia” del ejecutivo de Page. Asegura que la clave pasa por asegurar unas buenas relaciones con la Comunidad de Madrid. Relaciones con las que el centro peninsular “se convertirá en un eje importantísimo para Europa. Es una oportunidad de relanzar la imagen de nuestro país”.

La Sanidad y la política de aguas son otras de las claves de la propuesta de Núñez, temas a los que ha respondido en ‘El Cascabel’ asegurando que se ha “comprometido ante notario a modernizar la atención primaria” y a una política aperturista con la Comunidad de Madrid que pasa porque los pacientes que tengan más cerca hospitales en la región vecina, puedan acudir a los mismos: “Hay que recuperar un convenio sanitario con Madrid, el vecino de Guadalajara tiene que poder ir a un hospital sanitario si lo tiene más cerca. Basta ya de mirar a Madrid como un enemigo, hay que superar esa política de trincheras”.

En cuanto al agua, la solución para los populares es sencilla: “Yo quiero que el agua de nuestros ríos sirva para mejorar nuestras explotaciones, y podamos mejorar la rentabilidad y la generación de riqueza. Y eso pasa por un plan hidrológico nacional y con Feijóo en Moncloa podemos hacerlo”.