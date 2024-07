Ofensiva de la CEOE contra Yolanda Díaz ante los juzgados y la OIT

Tras el ultimátum de Yolanda Díaz para que los empresarios aceptaran la reducción de la jornada laboral, el choque entre la CEOE y el Ministerio de Trabajo es absoluto. Antonio Garamendi ha anunciado en 'El Cascabel' de TRECE la interposición de una queja formal delante de la OIT - organización especializada de la ONU - porque, según entienden desde la CEOE, el ministerio del ramo "se ha saltado la reforma laboral". En paralelo, Garamendi también ha expuesto la intención de impugnar delante de los juzgados de lo contencioso-administrativo la creación de nuevas patronales que el Gobierno está promoviendo.

"Vamos a hacer una queja formal en la OIT (Organización Internacional de Trabajadores) con respecto a saltarse la reforma laboral como se la han saltado por motivos políticos. Se han saltado la decisión de las empresas sobre el modelo que quieren con sus trabajadores, de golpe y porrazo, se han saltado la reforma laboral y han dado espacio a los convenios autonómicos", ha manifestado Antonio Garamendi.

La ofensiva de la patronal contra Yolanda Díaz se produce en el contexto de las negociaciones por la propuesta de Trabajo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Díaz siempre se ha felicitado por su capacidad negociadora y su capacidad de construir consensos, pero cuando no ha sido así, como pasó con la reforma del subsidio de desempleo, lejos de la autocrítica suele señalar y apuntar a un culpable, la patronal. La ministra de Trabajo había lanzado un ultimátum, si la CEOE no aceptaba la jornada reducida, el Gobierno la aprobaba sin acuerdo. Ahora, parece que Díaz hará una nueva propuesta a CEOE y Cepyme. El próximo lunes hay convocada una nueva mesa de negociación. "He tenido un ultimátum que terminaba el lunes y estamos a miércoles, cuando juegas al mus no te dan 40 veces el órdago", ha señalado Garamendi a este respecto.

La realidad es que los empresarios temen que una jornada laboral reducida, que según FEDEA aumentará los costes laborales y las horas extra, sumada a la constante subida del salario mínimo, sea un torpedo la línea de flotación de la productividad. Con estos mimbres, ayer se celebró la Asamblea General de Cepyme, pequeñas y medianas empresas, y la intervención de su presidente, Gerardo Cuerva, pretendió marcar un punto de inflexión en la relación de las pequeñas empresas con el Ejecutivo.

En el mismo sentido, Antonio Garamendi se ha vuelto a mostrar crítico con la gestión de las negociaciones del Ministerio de Trabajo, "te dicen vamos a negociar, pero se hace lo que yo diga (...) tenemos la libertad de decir lo que nos gusta y no nos gusta porque perjudica a las pequeñas empresas", sostiene un Garamendi que acusa a la ministra del ramo de no escuchar a los pequeños empresarios, "las Pymes están enfadadas, este ministerio no te escucha, te invitan a jugar un partido, vas perdiendo 5-0 y el árbitro es del otro equipo".

"Te dicen, te vamos a dar un ultimátum. Yo no discuto la legitimidad del Gobierno, que saquen adelante la norma. Pero yo no voy a renunciar a mi libertad de decir que no me gusta. ¿Qué hacen? Se inventan otra patronal de amiguetes. Una que se llama Conpyme, que son las afectas al movimiento nacional. Es normal que Cepyme se enfade", ha apuntado el presidente de CEOE. Respecto a la creación de Conpyme, Garamendi anuncia que van a impugnar la actuación de este tipo de organizaciones: "Vamos a impugnar ante el contencioso-administrativo estas medidas con estas patronales que hacen de amiguetes"

Sobre la viabilidad de reducir la jornada laboral, Garamendi sostiene que "es un castigo a los pequeños, el pequeño emprendedor se lo come". Con todo, indica que desde la CEOE están "dispuestos a seguir trabajando", aunque apunta a que las normas del juego no pueden ser las que dictamine Yolanda Díaz: "no me vale que me diga que tengo que actuar como ella quiere que actúe". Pide un cambio en la actitud del ministerio y una nueva propuesta respecto a la reducción de la jornada: "si nos traen la misma cantinela el lunes, pues les diremos lo mismo, que no estamos de acuerdo". "Echamos de menos algo, echamos de menos los grandes pactos de estado, el diálogo en la política" ha añadido Garamendi.