¿Está ofendiendo el Gobierno al rey con sus continuos desaires y polémicas?

El PSOE y la mayoría de sus socios parlamentarios han defendido la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la misa funeral por las víctimas mortales de la dana, celebrada en la Catedral de Valencia y a la que asistieron los reyes, mientras que PP y Vox han criticado la "cobardía" del jefe del Ejecutivo.

Un día después del acto y a preguntas de los periodistas en el Congreso, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, ha insistido en que el lunes no hubo un funeral de Estado sino una misa funeral en la que el Gobierno estaba "muy bien representado" a través de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y de los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Ha explicado que habrá un funeral de Estado como se merece pero el Gobierno ha precisado ya que darán tiempo para ver si las personas desaparecidas pueden ser encontradas.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, quien ha puesto el foco en lo que considera el compromiso real con las víctimas: "Aportar los recursos y el personal necesario para llevar adelante las tareas de reconstrucción".

Pisarello ha apoyado la decisión del presidente de no asistir a un acto donde había "suficiente representación institucional", mientras que desde Podemos, su portavoz en el Congreso, Javier Sánchez, ha reconocido que no "entienden" la existencia de la "figura de funerales de Estado" en España al ser un Estado aconfesional.

"No sé lo que harán otros, pero nosotros en ese caso tampoco habríamos participado", ha apuntado.

Por su parte, la diputada de Compromís Àgueda Micó ha denunciado la presencia de los reyes y políticos en primera fila, un espacio que, a su juicio, debía estar ocupado por los familiares de las víctimas, en un acto que además "era religioso y no laico".

En el lado opuesto, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado a Pedro Sánchez de "cobardía" y de "atrincherarse en la Moncloa para no dar la cara ante los ciudadanos que sufren", y ha recordado lo sucedido durante la visita del presidente a Paiporta el pasado 3 de octubre como una "huida indigna desde la que no ha vuelto a aparecer".

"Sánchez está convencido de que los españoles están para rendirle pleitesía y no él para rendir cuentas frente a la ciudadanía", ha criticado.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, también ha incidido en la visita de Sánchez a Paiporta, donde, según la diputada, "ya comprobó por sí mismo lo que piensa el pueblo", y ha recalcado que si no estuvo cuando hizo falta declarar la emergencia nacional, tampoco se podía esperar que estuviera con la víctimas.

También le ha recriminado que este martes haya acudido a un acto por las víctimas de hace 80 años -en homenaje a las víctimas del franquismo- y que "de las víctimas de hace dos meses este Gobierno no se acuerda". "El Gobierno no está ni se le espera. No esperábamos menos del cobarde Sánchez", ha dicho.

Preguntada también por la falta de representación española en la reapertura de la Catedral de Notre Dame, en París, ha respondido que no sabe si se trata de cobardía o de si al Gobierno "le repele el agua bendita", y ha defendido las raíces cristianas de España frente al "odio" del Ejecutivo a todo lo que tenga que ver con la fe católica.