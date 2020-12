El análisis de Narciso Michavila de su última encuesta electoral: "Volvemos a un escenario bipartidista"

Narciso Michavila, presidente de GAD3, valora en 'El Cascabel' la última encuesta realizada por la empresa demoscópica de intención de voto: "Sánchez puede gobernar en las condiciones actuales, perol 28% para un partido de Gobierno es un resultado muy malo. El PSOE estando en el Gobierno nunca ha estado tan débil. Rajoy un 28% no le permitió gobernar y en 2016 tuvo que llegar al 33% para gobernar. Pedro Sánchez no pudo gobernar con 123 escaños, intentó tener mejora en noviembre, pero empeoró y de ahí que tuviera que hacer la coalición que hizo".

El sociólogo aclara que "en la encuesta baja mucho la participación especialmente en los dos partidos de Gobierno, en porcentaje de voto, el PSOE es el que más aguanta, pero compensa las fugas con la bajada de participación y captación de voto de Unidas Podemos".

�� "La encuesta detecta un hundimiento de Unidas Podemos a costa de una fuga de voto de los dos partidos de Gobierno, de Podemos hacia el PSOE, y de Podemos hacia los nacionalistas".



Narciso Michavila: "La estrategia que lleva Iglesias no es la más acertada"

Además, Michavila ha afirmado que su encuesta, en comparación con las otras "serias, no como el CIS", difiere en la bajada de Podemos: "Ya lo detectamos en Galicia. Veíamos desde febrero la caída y se quedó fuera del parlamento. La estrategia que lleva Iglesias no es la más acertada. Bildu está subiendo mucho, no supera en votos al PNV, pero sí le supera en escaños. ERC también sube. La encuesta detecta un hundimiento de Podemos a costa de una fuga de voto de los dos partidos de Gobierno, de Podemos hacia el PSOE, y de Podemos hacia los nacionalistas. Veremos qué pasa en Cataluña el 14 de febrero pero las tendencias pueden ir por esta línea".

"Volvemos a un escenario bipartidista de PSOE y PP, seguir sumando en bloques es no entender el escenario en el que estamos"

En este sentido, Narciso Michavila ha añdido que "volvemos a un escenario bipartidista, seguir sumando en bloques es no entender el escenario en el que estamos. El que más opciones tiene cuando lleguen las elecciones de estar en la Moncloa, va a ser el que tenga un escaño más. Por seguir sumando y viendo la realidad por bloques, ha quedado desfasado. Quien piense que en Cataluña el voto se va a emitir en términos de mayoría independentista o constitucionalista se va a llevar una sorpresa porque es probable que gobierne un tripartito de ERC con PSOE y Podemos para devolver el favor. Cuando llegan las elecciones el eje principal de voto va a ser apoyo a Sánchez o echar a Sánchez, eso va a hacer que se potencie mucho el bipartidismo".

Por último, ha añdido que "el 14 de febrero, en función de lo que voten los catalanes, y de la lectura que se haga después del Gobierno que pueda haber, va de nuevo a reconfigurarse todo el voto y va a cambiar muchísimo. Por debajo se está moviendo muchísimo el voto".