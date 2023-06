Un miembro de Consejo Fiscal relata cómo ha sido el nombramiento de Dolores Delgado: "Hoy se ha roto todo"

Los fiscales han puesto el grito en el cielo estos días y han pedido la dimisión de Álvaro García, el Fiscal General del Estado. El pleno adelantado a esta tarde, se ha celebrado y Dolores Delgado ha sido propuesta como Fiscal de Sala de Memoria Democrática.

Han sido seis vocales de la Asociación de Fiscales, la asociación mayoritaria, y un vocal más de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, quienes se habrían negado a votar y a deliberar sobre el asunto. Además, han solicitado la suspensión del expediente de compatibilidad de Delgado con el puesto porque podría haberlo. Su marido, el ex juez Baltasar Garzón, es ahora dueño de un despacho de abogados que ejerce sobre sus mismas materias y trabaja en los mismos terrenos, algo que, según el artículo 58 de la ley que regula el estatuto del Ministerio Fiscal, no debería poder ocurrir.

Salvador Viada,presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ha estado presente en la elección. Ha estado presente a pesar de que la propia Dolores Delgado pidió que se le recusara. Ha estado en 'El Cascabel' explicando que Delgado "considera que tengo una enemistad manifiesta contra ella". Finalmente, sí ha podido presentarse aunque, junto al resto de vocales, han decidido no deliberar y no votar en señal de protesta. "Yo en la Fiscalía he visto muchas cosas, pero esto nunca. Aquí estamos ante un caso de una aspirante a una plaza que ha nombrado al Fiscal General del Estado y que ha ascendido al número 3 de la Carrera. Y no solo eso, sino que ha nombrado a la mujer del Fiscal General del Estado en dos ocasiones y ha nombrado discrecionalmente al marido de la Inspectora. Lo lógico es que saliera de ellos abstenerse".

Aun así, Viada cree que hay otro tema más grave y que realmente lo que les ha llevado a no participar de esta "mascarada" es la posible incompatibilidad de Delgado. La norma especifica que el Consejo Fiscal tiene la potestad de determinar cuando algún fiscal es incompatible con algún tipo de funciones: "algunos vocales hemos entendido que había que estudiarlo porque podría haber incompatibilidad con la aspirante y su pareja". Según Viada, el Fiscal General del Estado ha "impedido" que se pueda tomar esa decisión y "la ha nombrado, a pesar de todo". De momento, el nombramiento tiene que ser aprobado en el Consejo de Ministros, pero Viada y el resto de vocales aseguran que van a "quejarnos a Europa de esto, la Comisión Europea está haciendo evaluaciones y vamos a trasladar a esa comisión este caso".