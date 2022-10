Michavila sobre el CIS de Tezanos: "El año que viene veremos cómo hace el ridículo en las citas electorales"

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre concede un fuerte repunte al PSOE, que obtendría un 32,7 por ciento en estimación de voto -3,5 más que en septiembre- y aumentaría su ventaja con el PP hasta los cuatro puntos, al mismo tiempo que hunde las expectativas de Vox.

Narciso Michavila, presidente de GAD3, analiza en ‘El Cascabel’ el nuevo sondeo del CIS de Tezanos que señala una victoria electoral del PSOE: "La serie Tezanos, el español, la ha visto con todos los acentos: gallego, madrileño, andaluz… El año que viene, en España, vamos a ver esta serie en todos los acentos posible y veremos como el señor Tezanos hace el ridículo en todas las citas electorales”.

¿Cómo se ha realizado esta encuesta?: “Esta encuesta es la que más a la izquierda está de todas las que ha realizado. Es en la que ha entrevistado a más votantes de Podemos y el Partido Popular. Son encuestas telefónicas. Nosotros trabajamos para todos los partidos políticos. Cuando le dices la verdad al candidato, el candidato acierta. Cuando mientes sistemáticamente, el elector no es tonto. Recomiendo a los políticos que, si quieren saber lo que piensan los ciudadanos, que no les hagan caso a las encuestas de Tezanos y que salgan más a la calle y entenderán el motivo del voto y el vuelco que está habiendo en toda Europa que va a haber en España al año que viene”.

Narciso ha explicado cómo quedaría el mapa electoral, según sus estudios: “El PSOE estaría por debajo de los registros que obtuvo en las anteriores elecciones y el Partido Popular estaría 10 puntos por encina del PSOE. Los ciudadanos no cambian tanto el voto de una urna a otra. No tiene lógica que, cuando se vota de verdad, resulte que Tezanos da ventaja a la izquierda cuando todos damos lo contrario y esto explica que el PP tenga mayoría absoluta en Andalucía. Lo que está claro es que el PP va a estar por encima del PSOE en el Congreso de los Diputados y será el ganador de las elecciones y Vox no estará por debajo del 9%”.