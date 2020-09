Un médico de atención primaria alerta de que "la situación empieza a colapsarse en los hospitales"

Javier Sanz, médico de atención primaria, ha explicado detalladamente en 'El Cascabel' de TRECE cuál es la situación en general en los hospitales de España y qué errores se han cometido para haber llegado a este preocupante punto. Para el doctor, "la situación empieza a colapsarse en los hospitales y eso que aún no hemos empezado con la época de enfermedades pulmonares, de gripe... El otoño-invierno pinta muy mal".

El médico alerta de los primeros colapsos en hospitales y de lo que puede venir en otoño e invierno

En cuanto a qué ha podido suceder para llegar a esta situación, por la que muchos expertos han señalado que parece que la sociedad no aprende después de lo vivido en los últimos meses, el doctor Sanz lo tiene muy claro: "Hay tres pilares. Uno de ellos es los políticos, que no han estado para nada a la altura. Otro es la población, muchos aplausos a las 8 de la tarde en el confinamiento, pero fue volver a la normalidad y parecía que aquí no pasaba nada, fiestas ilegales, gente sin mascarilla, no se guarda la distancia de seguridad… En Europa son un poco más civilizados en comparación con España y por eso no les ha ido como a nosotros", ha afirmado con rotundidad.

En cuanto al último pilar a los que se refiere este médico de atención primaria, señala que "son los medios de comunicación que han sido demasiados blandos con las imágenes, deberían haber sido más duras e importantes. La gente se ha tomado esto como un cuento. Tendrían que haber visto imágenes de colapsos, camas de UCI, etc.".

Médicos de hospitales como el Infanta Leonor de Madrid reclaman medidas para evitar el colapso

Facultativos de todas las especialidades del hospital Infanta Leonor y del hospital Virgen de la Torre avisan de que el 54% de las camas están ocupadas por pacientes con covid-19, que el 100 % de las camas de críticos están ocupadas y que esta ocupación se está incrementando de forma "alarmante".

Así lo han manifestado los médicos en una carta enviada al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, en la muestran su preocupación por la situación de los pacientes de su área sanitaria, Vallecas, y reclaman que se adopten las medidas necesarias para evitar el colapso. Entre ellas señalan que la redistribución de pacientes en todos los centros de la Comunidad de Madrid es "prioritaria" dado que sostienen que la situación en los distintos centros hospitalarios es "muy desigual" según el área sanitaria y el hospital de referencia.