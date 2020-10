Martínez-Almeida, en TRECE: "Vox es una forma de apuntalar a Sánchez en la Moncloa"

El portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado en 'El Cascabel' la votación de la moción de censura presentada por Vox a Pedro Sánchez. "La clave hoy a nuestro juicio era transmitirle a los españoles que hay una salida a la peor situación que hemos visto desde la Guerra Civil. Es una solución que pasaba por centrarnos en España y en los españoles y no en quienes quieren confrontar. Es posible construir una mayoría apelando a quienes quieren seguir preservando un modelo de convivencia y constitucional que nos ha dejado los mejores años de nuestra historia contemporánea".

El portavoz de los populares tiene claro que, para ellos, "votar en contra es una consecuencia lógica de que ni Abascal ni su partido reúne las consecuencias necesarias para ser presidente del Gobierno. Esta moción tenía que ser constructiva y él solo quería convocar elecciones, no tenía sentido abstenerse. Hoy se ha demostrado que hay un político que es Pablo Casado que no piensa ni en los de enfrente ni en los de al lado que no piensa ni en los de enfrente ni en los de al lado, sino en España y los españoles, en construir una amplísima mayoría que nos reclaman a quienes tenemos responsabilidad constitucional.

El alcalde de Madrid ha dicho que "parece mentira que tengamos que estar hoy discutiendo una moción de censura condenada al fracaso con la crisis que tenemos, cuya principal finalidad era acorralar a la única alternativa real de Gobierno que hay que es el Partido Popular". También ha señalado que "en España algunos se saltan la Constitución con demasiada facilidad. En esta moción de censura había que examinar la actitud de Abascal que era quien se postulaba como candidato a la presidencia del Gobierno. Los españoles ya saben perfectamente qué opinamos de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, de un Gobierno que vive de lo mismo que Santiago Abascal ha estado viviendo, de la confrontación. Había que decirle a los españoles que igual que Pedro Sanchez mira a Santiago Abascal y viceversa, nosotros y Pablo Casado miramos a los españoles que es nuestro objetivo".

Martínez-Almeida ha insisitdo durante su entrevista en la actuación del líder de su partido, quien "ha apelado a la mayoría de españoles que quieren mantener el modelo de convivencia en el que está garantizado que pensando diferente se puede convivir. Ese es el modelo de Pablo Casado, de apelar a los españoles que estamos atemorizados con lo que estamos viviendo y lo que se viene con este Gobierno incapaz, y con una política de bloques y trincheras que no beneficia a España. Pablo Casado le ha dicho hoy a cualquier español, de centro, de derechas o de izquierdas, que se puede sentir representando, porque él va a defender lo mejor de nuestra historia contemporánea, y tiene acreditada la capacidad de gestión.

"Vox debe entender que la política es un ejercicio de madurez, que no les hayan salido hoy los planes como pensaban y que se le haya dicho a Abascal lo que pensamos de su capacidad para poder dirigir una nación como España, no quiere decir que ellos pongan en riesgo Gobiernos con pactos de investidura firmados", ha dicho el líder del PP madrileño. "Vox tendrá claro que preferirá que siga gobernando el centroderecha a que gobierne la izquierda. No creo que el enfado de lo mal que les ha salido la moción de censura les pueda llegar hasta ahí. Si lo quiere poner en riesgo, se lo tendrá que explicar a los andaluces, madrileños y allí donde haya pactos".

Para el alcaldede Madrid y portavoz nacional de los populares, "los ciudadanos no tienen que pagar la incapacidad de Vox para hacer un planteamiento adecuado de una moción de censura. Llevamos mucho tiempo recibiendo todo tipo de descalificaciones por parte de Vox, todos los que formamos parte del Partido Popular hemos pasado por la derechita avergonzada, la derechita cobarde y un sinfín de expresiones que se han utilizado, y Snatiago Abascal se tiene que acostumbrar a que en política también se pueden recibir criticas. Pero que esto se traslade a los ciudadanos de territorios donde funcionan los gobiernos en una suerte de pataleta porque hoy no hayan salido los planes es irresponsable, es un ejercicio de inmadurez. Estoy seguro de que los madrileños que votan a Vox no entenderían que se hiciera esto. Le solicitaría a Vox que al margen de lo sucedido hoy, entendieran que los ciudadanos no pueden ser rehenes de los errores que cometen en su estrategia.

Votar a Vox no es votar una opción mayoritaria ni de Gobierno, se ha colocado en un sendero ideológico muy estrecho que no puede aunar la voluntad de una mayoría de españoles que nos permita preservar un modelo constitucional como el que tenemos. Le diría al votante de Vox que nos une mucho más que lo que nos separa, que pueden estar tranquilos de esos principios y convicciones del PP junto con la vocación de unir a una mayoría de españoles en torno a un proyecto común va a permitir sacar democráticamente lo antes posible a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Votar a Vox en estos momentos es una forma de apuntalar en la Moncloa a Pedro Sánchez, con todo el respeto a los votantes de Vox, y no les digo que vengan al PP por el voto útil, sino porque desde nuestros principios, desde tantos años en los que nos votaron, se van a sentir representados por nuestras políticas y nuestra forma de gestión.

Para quienes dicen que cómo el discurso de Pablo Casado ha sido elogiado a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ellos quieren que no les vaya bien al PP, que la única alternativa sea en estos momentos quien haya ganado la moción de censura y por eso tienen que lanzar esos comentarios, para exacerbar los ánimos más y que se produzca una suerte de enfrentamiento en el ámbito del centroderecha, por eso le ha tenido que gustar tan poco como a Santiago Abascal, porque Pablo Casado se ha dirigido a una amplísima mayoría de españoles que están con incertidumbre y temor.

"Nuestro objetivo es que los votantes de Vox vean que pueden confiar en nosotros. Ayer se produjo un hecho gravísimo, que el PSOE puso su logotipo junto al de la CUP, al de Esquerra, al del PPdeCat, y sobre todo junto al de Bildu, por la defensa de la democrática. Ni PSOE ni Podemos tienen capacidad ninguna para decir a los demás con quién podemos pactar y con quién no. Cuando uno pone su historia al lado de Bildu, pierde la legitimidad para decir nada a nadie. Hemos mantenido que en una moción de censura no estamos dispuestos a apoyar a Santiago Abascal, porque no creemos que tenga un proyecto que represente al sentir mayoritario de los españoles".

Con respecto a la reforma del Consejero General del Poder Judicial, Almeida ha explicado que "el PSOE sabe que la única salida para hacer una negociación seria es hacerlo con el Partido Popular, otra cosa es como quiera hacer la escenificación. Aquí no es que se haya detenido la tramitación de la reforma, es que el comisario de Justicia llamó ayer a la ministra de Asuntos Exteriores para preguntarle por el escándalo de reforma que se había presentado para dominar el Poder Judicial. Hay que retirar esa proposición de Ley. Hay que despolitizar también instancias como la Fiscalía, una diputada del PSOE no puede ser fiscal general del Estado".

En este sentido, el portavoz de los populares se ha referido a "Podemos que se ha caracterizado por sus reiterados ataques a la independencia judicial en cuanto cualquier caso le afecta, y recordemos que están imputados altos cargos del partido, que si Pablo Iglesias no lo está es porque es aforado. Nosotros planteamos que los nombramientos se deben hacer con criterios de reforzamiento de la independencia, si el PSOE no accede a estas condiciones, es obvio que no tiene ningún interés en reforzar la independencia del Poder Judicial. El PSOE tendrá que decidir si sigue adelante con esa reforma, o si lo hace con criterios de reforzar la independencia. Sin confianza en las instituciones, va a ser mucho más difícil salir de la situación a la que nos enfrentamos".

Por último, el líder del PP madrileño ha comentado también las últimas medidas propuestas para luchar contra el aumento de contagios por la covid-19 y ha dicho que "los españoles no nos merecemos que en una reunión del Consejo interterritorial el Ministerio de Sanidad se presente sin un solo papel, y que se vayan improvisando las medidas de forma verbal sin un estudio previo de las Comunidades Autónomas. No hemos votado en contra, es que si no se presenta documentación y se pretende hacer un estudio verbal de las medidas, tendremos que abstenernos hasta saber el resultado final".

Respecto al toque de queda, Almeida cree que "no puede ser que a la medida no se diga que sí o no únicamente desde un punto de vista científico y técnico, porque el ministerio no ha hecho los deberes jurídicos al respecto. Lo que han pedido las autonomías es que el Estado estableciera, aplicara y explicara el mecanismo y el cauce jurídico para poder aplicar la restricción de movilidad durante una franja de la noche. Parece de sentido común. Por eso la Comunidad de Madrid se ha abstenido. A mí, como forma de actuación, 7 meses después, con los peores datos de la primera ola y los peores de la segunda ola, no es serio y sobre todo los ciudadanos merecen que las actuaciones de las administraciones tengan mayor certeza y mayor predeterminación".

"Una vez decaiga el estado de alarma, corresponde a la Consejería de Sanidad determinar las nuevas medidas. Me ratifico en que siempre que las autoridades sanitarias lo consideren pertinente, debemos tratar de proteger a la hostelería y la restauración, es un sector económico vital que en la medida de lo posible compatibilicemos. Soy partidario de que, dado que más de un tercio de las personas que se contagian son jóvenes que están entre 15 y 29 años, no lo quiero llamar toque de queda, pero me parece razonable que haya restricciones a la movilidad en horario nocturno dadas las circunstancias".