El magistrado de lo contencioso-administrativo en Madrid, Alfonso Villagómez, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE el acercamiento del PSOE a EH Bildu para conseguir el apoyo de la formación de cara a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y el papel del ministro del Interior ante esta situación: "Coincidí con él en los juzgados de instrucción de Bilbao en un tiempo muy duro, de 1996 al 2000, dónde participamos en todo ese ambiente complicado que se vivía en el País Vasco en aquella época".

El magistrado ha añadido que "Marlaska es un buen juez y me sorprende su silencio ante esta situación, esta imparcialidad la mostró y no le temblaba la mano, incluso ha estado amenazado por uno de los bandos más sanguinarios, y por lo tanto, ese silencio me resulta muy llamativo".

�� "Marlaska es un buen juez y me sorprende su silencio ante esta situación, esta imparcialidad la mostró y no le temblaba la mano, incluso ha estado amenazado por uno de los bandos más sanguinarios, me resulta muy llamativo".



�� Alfonso Villagómez, magistrado, en #ElCascabel18Npic.twitter.com/33uPTX1cJX — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) November 18, 2020

"Coincidí con Marlaska entre 1996 y 2000 cuando el ambiente era complicado en el País Vasco"

Por otra parte, el Alfonso Villagómez señala que "el problema de este caso, que deriva de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, es que llega cuando los condenados han cumplido, tanto Otegi como los otros cuatro condenados, han cumplido los años de prisión. Por lo tanto, veo muy difícil técnicamente la repetición del juicio".

En este sentido, el magistrado de lo contencioso-administrativo aclara que él también tiene "algunas dudas en cuanto a la propia legitimación a la hora de pedir esta repetición del juicio, porque el legitimado es el demandante ante el Tribunal de Estrasburgo, es decir, Otegi obtuvo una sentencia favorable en el sentido de que el Tribunal declaró que se le había vulnerado el derecho a tener un juicio justo. El único legitimado que podría pedir un resarcimiento es el propio Otegi. Además hay que tener en cuenta que la vulneración fundamental ya ha pasado, no es la vulneración actual, se produjo con esa imparcialidad del magistrado, con lo cual yo veo complicado técnicamente que pueda repetirse este juicio", ha asegurado.