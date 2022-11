En el lugar de la tragedia de Seúl: "me encontré con muchos cuerpos tirados en el suelo"

'El Cacabel de TRECE' ha podido hablar con Malen Sánchez, una joven de Irún que antes de este fin de semana estaba disfrutando de su intercambio Erasmus en Daejon,Corea del Sur, una ciudad muy cercana a la capital Seúl, "la verdad es que la experiencia estaba siendo inolvidable".



La tragedia que ha dejado, por el momento, 154 fallecidos se podría haber evitado, algo de lo que se ha hecho eco el programa durante la entrevista que Antonio Jiménez le ha realizado a Malen, "la verdad es que Itaewon suele estar muy aglomerado, hay mucha gente, pero nadie se esperaba que fuese de tan gran escala, la gente nos avisó de que había mucha gente, pero no nos imaginábamos que pudiera ocurrir algo así [...] Comentaban que se podría haber evitado, en anteriores años también ha habido mucha gente en Itaewon durante la noche de Halloween. No pensaban que tantísima gente se juntara por esa zona".



La propia Malen cuenta lo que vio cuando llego al lugar donde se produjo el accidente, "ya cuando salí de la boca del metro, a la izquierda me encontré con muchos cuerpos tirados en el suelo y veía gente que intentaba reanimar mediante las maniobras cardiovasculares a gente, pero es verdad que yo no pude ayudar porque ya estaban desalojando la zona". La protagonista del programa ha podido explicar, según le han relatado lo que desencadenó las estrepitosas caídas que acabaron en la avalancha humana, "esa zona de bares es una zona muy estrecha, mucha gente se quería juntar en esa zona y la gente vio que había mucha gente e intentó salir. Al pensar en hacer todos lo mismo, cuando intentaron salir, al principio se ve gente que sí que puede salir, pero, al final, la gente se puso nerviosa, empezó el pánico y empezaron a presionar por todos los lados y resultó en una avalancha humana".



En el programa también hemos podido escuchar lo que sucedió en los alrededores del lugar de los hechos mientras las asistencias intentaban salvar las vidas de los heridos, "es verdad que había gente bailando mientras sonaban las sirenas de las ambulancias y de los bomberos y había mucha gente que aún seguía con la fiesta porque pensaban que como ellos no se habían visto afectados podían seguir con la fiesta"