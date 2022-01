Juan Marín, en TRECE: "Sánchez hace con los fondos europeos lo que le viene en gana junto a sus socios"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha atendido este jueves al programa de TRECE 'El Cascabel' para analizar los principales asuntos de la actualidad política y también para informar sobre su estado de salud, después de haber sido ingresado hace unos días: "Fue un susto grande, se complicó todo. Tuve una noche en la que sufrí varias taquicardias y por la mañana tomé una medicación que baja mucho la tensión. A eso le sumas el agotamiento y no haber descansado, me gusta mi trabajo y no he parado. Me dio una especie de lipotimia y caí al suelo en plena reunión antes de entrar al Consejo de Gobierno. Pensaban que era un infarto porque se volvió a repetir, yo no tenía conocimiento y cuando me desperté ya estaba siendo atendido por los médicos. Me comprometí a descansar y no lo he hecho".

También se ha referido a las elecciones en Castilla y León del próximo 13 de febrero: "Nos sorprendió un poco esa convocatoria, creemos que el señor Mañueco se ha precipitado de una forma injustificada. Pienso que Francisco Igea ha sido un socio muy leal, pero las cosas son así y la política te sorprende así. En cuanto me pidan que vaya a Castilla y León para hacer campaña iré porque estoy convencido de que ha hecho un magnífico trabajo".

"No es una cuestión de candidatos. El Partido Popular tiene marcada su hoja de ruta. Pienso que Mañueco no ha convocado elecciones en Castilla y León, ha sido Pablo Casado y más concretamente el señor Teodoro García Egea. Lo han hecho porque están intentando experimentos para ver si les sale la ecuación con Vox y suena la flauta a nivel nacional. Ahora mismo es Génova quien está marcando las elecciones en Castilla y León igual que lo han intentado en otras comunidades autónomas", ha concluido Marín.

Además, el político de Ciudadanos ha subrayado la solidez de la coalición PP-Ciudadanos en Andalucía:"Aquí sí hay un Gobierno sólido en el que tenemos las cosas muy claras. Juanma Moreno y yo hemos antepuesto los intereses de los andaluces por encima de nuestras siglas políticas. Tenemos clarísimo que vamos a agotar la legislatura a pesar de la pinza del PSOE y de Vox, que en este caso tienen los mismos intereses".

En clave autonómica, Marín ha comentado la denuncia de la Comunidad de Madrid respecto al reparto de los Fondos Europeos por parte de Gobierno de Pedro Sánchez: "En contra estamos todos. Que Sánchez con sus socios separatistas e independentistas ha hecho con los fondos lo que le ha venido en gana es una realidad. No ha existido a la hora del reparto ningún criterio basado en las directrices de la Unión Europea. Al final al señor Sánchez solo le interesa mantener el sillón de la Moncloa a cualquier precio y evidentemente tiene que quedar bien con sus socios. Aquí tenemos un Partido Socialista que se calla la boca. El señor Espadas hace lo que le dicen".

"Necesitamos un sistema de financiación económica que asegure de una vez por todas los servicios públicos a todos. Necesitamos también un fondo de compensación porque ahora mismo Andalucía está perdiendo dinero. Ya vale de tomar el pelo a los ciudadanos", ha defendido el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

Por último, Marín ha defendido que ve complicado que la formación naranja de su apoyo al Gobierno en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la nueva reforma laboral: "Ciudadanos ha tendido siempre la mano a los Gobiernos independientemente del color político que tengan. Cada vez que le hemos tendido la mano al señor Sánchez la ha mordido. El señor Sánchez tiene una hoja de ruta muy marcada con Bildu, ERC, PNV y todas las fuerzas políticas que pueda comprar con cualquier regalito. La pregunta es saber quién se fía del 'soldado Sánchez', yo me fío".