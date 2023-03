Juan Luis Cebrián, en TRECE: "La destrucción del PSOE por parte de Pedro Sánchez ya es un hecho"

La primera jornada de debate de la moción de censura de Vox liderada por el economista Ramón Tamames como candidato ha finalizado tras once horas y once minutos de debate y se retomará mañana a las 9.00 horas. Tras la finalización de todos los grupos parlamentarios se celebrará la votación que está abocada al fracaso y que será nominal, por llamamiento y por orden alfabético, aunque la letra por la que empieza se elegirá por sorteo.

Desde primera hora de este martes, Ramón Tamames ha permanecido sentado en el escaño del líder de Vox, Santiago Abascal, y ha escuchado atentamente las intervenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la mayoría de los portavoces parlamentarios. Sin embargo, el profesor, que cumple 90 años en noviembre, ha replicado tan solo a Sánchez y muy brevemente a Díaz para instarles a que seleccionen sus temas y no se prodiguen en largos discursos que, en su opinión, son electoralistas.

Juan Luis Cebrián opina en TRECE sobre la moción de censura

Juan Luis Cebrián, periodista y fundador de El País, haestado en 'El Cascabel' de TRECE para analizar el debate de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez con Ramón Tamames como candidato: “Me deja la impresión de un aburrimiento profundo”, describe. “Creo que España es un país mucho más moderno, mucho más moderado y conviviente que lo que estamos viendo en el Parlamento”.

El periodista ve claro que “la moción ha sido un acierto publicitario de Abascal porque le ha garantizado protagonismo y un escaparate con el que no contaba”. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha acusado a Tamames de deteriorar la democracia presentando “una moción destructiva”, a lo que Cebrían puntualiza que Sánchez fue quien “hizo una moción de censura destructiva y lo consiguió, y aquí era obvio que Sánchez, no es que sea indestructible, lo que es muy pesado, aburrido, no dice nada nuevo y encima leyó el discurso”.

Para el periodista, “lo mejor de la sesión es cuando Tamames le dice que no traiga el tocho de 20 páginas”, afirmación con la que está de acuerdo: “Era un auténtico tocho, Sánchez no ha contestado a nada” y añade: “Aguantar hora y 50 minutos -que es lo que ha durado la segunda intervención de Sánchez- diciendo la cantidad de cosas que ha hecho y hablando bien de su Gobierno y de sí mismo, pues no era muy interesante”.

Una moción de censura con elecciones a la vuelta de la esquina

Juan Luis Cebrián apunta que “es obvio que el batacazo que se va a llevar el PSOE en Madrid les va a perjudicar muchísimo porque, además, insisten en poner candidatos dirigidos a ser el tercer o cuarto partido político en Madrid. Creo que la destrucción del PSOE por parte de Sánchez ya es un hecho”. Sobre la persona que más se ha beneficiado de la moción de censura, Cebrían considera que “quien más ha aprovechado para sus intereses es Yolanda Díaz, que ha comenzado hoy su campaña para su formación 'Sumar', y si fuera Yolanda Díaz tendría mucho cuidado de Pedro Sánchez, porque si él puede llegar a competir con ella, Pedro no tiene piedad con sus amigos y colaboradores cuando llega el momento”

“El PP tiene buenos resultados en las encuestas, salvo en las del CIS. Me parece razonable que se abstengan, creo que lo hacen porque creen que no tiene nada que ver con lo que está pasando. La moción de censura de hoy ha sido más bien contra el PP por parte de Abascal en gran medida y por parte de Sánchez de manera obvia”, señala Juan Luis Cebrian asegurando que es pronto para saber los resultados electorales de las generales.

Para terminar, Cebrían destaca los métodos del Gobierno para conseguir votos: “Sánchez está repartiendo mucho dinero con una desfachatez absoluta a jóvenes, jubilados... es una cosa verdaderamente escandalosa”. Además, apunta que “la apropiación del PSOE del Estado del Bienestar es una barbaridad histórica. El modelo europeo fue un pacto de la socialdemocracia europea con la democracia cristiana, no es ni de izquierdas ni de derechas, es un pacto social para mantener ese modelo europeo, económico y social. Suponer que gente conservadora del PP no apoya la Seguridad Social y la sanidad pública es una cosa completamente irracional”.