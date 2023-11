José María Macías, vocal del CGPJ, carga contra Oscar Puente: "Está en el Gobierno para crispar"

Antonio Jiménez ha entrevistado a José María Macías en 'El Cascabel' tras conocerse la querella que ha presentado Sumar contra los vocales conservadores del CGPJ.



Macías advierte que van a seguir trabajando pese a las continuas amenazas del Gobierno y sus socios: "Hay un evidente intento de amedrentar a los miembros del CGPJ para que permanezcamos callados, pero no tienen la menor idea de con quién tratan".



La querella del partido que cogobierna España se suma a la decisión de Pedro Sánchez de aunar en un mismo ministerio los tres poderes del Estado: "Es sintomático que Bolaños concentre tres ministerios, es una declaración de intenciones en una actitud absorbente de los poderes, en una democracia en la que no se entienden los necesarios contrapesos".



Óscar Puente, el nuevo ministro de transportes, ha sido el último en criticar a los jueces, pero a José María Macías no le extraña teniendo en cuenta el estilo del personaje: "Viniendo del señor Puente, nada me extraña, ya demostró su talante en la investidura de Feijóo, y ahora, que alguien que no se dedica a la justicia haga una valoración tan infame, quiere decir que está en el Gobierno para crispar".