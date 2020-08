El alcalde de Madrid y nuevo portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido en ‘El Cascabel’ de TRECE a las preguntas de Ana Samboal sobre su nuevo cargo, la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, la gestión del Gobierno de la crisis económica, social y sanitaria a la que se enfrenta España y vuelta al colegio, entre otras cuestiones como la falta de pago del ingreso mínimo vital.

“Las 24 horas del día voy a seguir siendo alcalde, para quienes duden de que se pueden compatibilizar ambos cargos. Voy a ser un orgulloso portavoz de la única alternativa válida que hay en estos momentos al Gobierno de España”, ha comenzado explicando Martínez-Almeida.

“No voy a ser el único portavoz del Partido Popular, tenemos muchos compañeros que cada día salen y dan la cara ante los medios. Sé el compromiso que asumí con los madrileños en mayo de 2019, pueden estar tranquilos no voy a dejar de empeñarme en sacar adelante la ciudad de Madrid junto con todos los madrileños”, ha concluido sobre esta cuestión.

Con respecto a la credibilidad del Gobierno, Almeida ha señalado que “cuando se hablaba de las fake news, siempre dijimos que la primera ayuda para los ciudadanos es dar información veraz y creíble, que el Gobierno no puede cambiar de criterios con temas como las mascarillas, los tests, que Fernando Simón dijera hace una semana que descartásemos estar ante una segunda ola, y hoy reconoce que hay puntos de España en los que la pandemia está fuera de control… Lo determinante no es acudir a solicitar la ayuda de los demás, sino que Fernando Simón y el Gobierno den una información cierta y creíble a los ciudadanos. Pero eso tiene que partir de que los ciudadanos consideremos que la información que recibimos es la veraz y adecuada en cada momento”.

Almeida descarta que nos encontramos en la misma situación que en marzo o abril

“Esta no es la misma situación que se produjo ni en marzo ni en abril. Las características epidemiológicas hacen pensar que no estamos en esa situación, pero está subiendo el número de infectados y hospitalizados. Tenemos que no bajar la guardia, pensar que todos somos la primera barrera de protección frente al virus si seguimos las medidas de higiene y de seguridad, pero hay que ser conscientes de que vencimos la primera curva y no podemos permitirnos que vuelva a subir. Hay que andar con precauciones y no sobra ningún elemento de prudencia. Todos los ciudadanos y especialmente los jóvenes estamos conscernidos en esta batalla”.

“Cualquier medida de precaución es poca, con respecto a los colegios soy partidario de hacer lo que digan las autoridades sanitarias, si debe ser la vuelta al colegio presencial o semipresencial. No se puede pretender que 17 comunidades autónomas establezcan 17 protocolos distintos, sino que es necesario un mínimo de coordinación nacional que tiene entre sus competencias el Gobierno de la nación”.

El Gobierno debe coordinar la vuelta al colegio en todas las comunidades, según Martínez-Almeida

“La utilización del transporte público es absolutamente segura, no ha habido ningún foco ni rebrote producido en Madrid localizado como consecuencia de su utilización, las medidas de seguridad que se han adoptado a nivel de comunidad y ciudad, hace que todos sean medios de transporte seguros. Las empresas deberían hacer un esfuerzo de flexibilizar el horario de entrada y salida porque es muy importante que se recupere la confianza en el transporte público”, ha asegurado el alcalde de la ciudad”.

El nuevo portavoz nacional del PP zanja la polémica con Cayetana Álvarez de Toledo y le agradece su trabajo

Pablo Casado no ha contestado a Cayetana Álvarez de Toledo, se ha dirigido a los españoles. Hay que agradecerle su trabajo y, como ha dicho el presidente, tiene las puertas abiertas al partido. Para afrontar una emergencia económica y social como la de los próximos años, hay que tener una capacidad política y de gestión que concurre en el Partido Popular de Pablo Casado. El relevo de Cayetana ya ha sucedido y Cuca Gamarra va a ser una extraordinaria portavoz. No vamos a perder un minuto más en mirarnos a nosotros mismos, vamos a ganar ese tiempo para decirles a los españoles cuál es el mejor futuro de España y que hay soluciones para salir de esta situación. El PP va a estar ahí, va a ser un partido transversal que quiere aglutinar mayorías y que entiende que la sociedad española quiere salir de esta situación cuanto antes”, ha afirmado Martínez-Almeida”.

En esta línea, el alcalde de Madrid ha dicho que “en el PP gobernamos para todos, no soy un extraterrestre que ha aparecido en Madrid, sino el candidato del Partido Popular. Asumo sus principios y convicciones porque son los míos y con los que me identifico, son los que me han posibilitado hacer una gestión que ha sido aplaudida tanto a izquierda como a derecha. Pero Almeida no es Almeida simplemente, es un tipo que fue candidato del PP y que dice que desde nuestras ideas y nuestro proyecto podemos gobernar para todos, y es lo que voy a seguir haciendo en condición de portavoz nacional. Ser portavoz nacional va a reforzar mi convicción de que en estos momentos, cuanto más amplios seamos y más ilusión y esperanza podamos generar, mejor estaremos haciendo nuestra tarea. Somos un partido en el que va a caber todo el que quiera arrimar el hombro. Si he gobernado para todos los madrileños es precisamente porque milito en el Partido Popular”.

Martínez-Almeida: “Los principios y convicciones del PP son los míos y han posibilitado hacer una gestión aplaudida por la derecha y la izquierda"

“Ser portavoz no quiere decir ser la cara antipática del partido. Este Gobierno nos obliga a hacer un esfuerzo de empatía y cercanía con el esfuerzo que atraviesan los españoles. Nos va a requerir estar cerca de los ciudadanos. En una democracia es casi tan importante la oposición como el Gobierno, pero habrá que hacer más control al Gobierno que el análisis de la oposición, parece que se debate más sobre el papel de la oposición que del Gobierno, que si la moderación del PP, la vuelta a la centralidad… Vamos a atravesar una situación sin precedentes en España y va a requerir que todos hagamos el doble de esfuerzo. Esto para mí no es un marrón, es una oportunidad de explicar a los españoles lo que es el Partido Popular, qué les ofrecemos y cuáles son las salidas a la situación tan dramática a la que nos enfrentamos”.

En tiempos tan duros es particularmente importante mantener la estabilidad de las instituciones, y en eso somos un partido fiable. A partir de ahí ofrecemos el ADN del Partido Popular, que es la capacidad de gestión, ahí se traducen los principios y las convicciones políticas, y las del Partido Popular son las que dan resultados, ya cogimos el Gobierno en el año 96, en 2011 con España quebrada… Y en esta ocasión, la situación va a ser peor que entonces. Nosotros ofrecemos certidumbre y confianza frente a la crisis. Somos garantes de estabilidad institucional y constitucional, ofrecemos la experiencia de gestión”.

El Partido Popular, “garantes de estabilidad institucional y constitucional y con experiencia de gestión”, según Almeida

“Pablo Casado dice que no nos pidan desde luego ser un Gobierno con el PSOE y con Podemos, esto es como el agua y el aceite que no se puede mezclar. No somos compatibles con Podemos, somos compatibles con el sentido de Estado y hemos llegado a acuerdos en el decreto de reconstrucción que se pactó con el Gobierno. La cuestión no es si el Partido Popular está dispuesto a llegar a acuerdos, sino qué quiere el Gobierno, acuerdos o adhesiones inquebrantables a un modo de entender la política de un gobierno de coalición con Podemos del que el Partido Popular no puede ser cómplice”.

Con respecto al escaso porcentaje del ingreso mínimo vital pagado por el Gobierno, Almeida señala que “es la pregunta que se están haciendo todos los que tienen una situación desesperada, sencillamente porque no hay capacidad de gestión en el Gobierno, como no va a tener capacidad de afrontar la situación económica y social. El ingreso mínimo vital es el prólogo de lo que va a ser la gestión del Gobierno a lo largo de los próximos meses”, ha concluido.