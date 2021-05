Jorge Campos, vecino de Ceuta, en TRECE: "Ha faltado el apoyo del resto de España, no somos 'trending topic'"

Jorge Campos, vecino en Ceuta, ha querido contar de primera mano en 'El Cascabel' lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas en la ciudad ceutí ante la llegada masiva de migrantes a territorio español, algo que ha provocado un conflicto entre España y Marruecos que ya estaban tensas desde hace algún tiempo.

Sin embargo, los que más han pagado han sido, como viene siendo habitual, los ciudadanos. En concreto, más del 60% de los colegios no han podido abrir debido al conflicto desatados en la frontera y la gran mayoría de los ciudadanos se han quedado en casa ante el temor de lo que podía ocurrir. Sin embargo, Campos ha querido explicar que aunque la noche ha sido complicada, conforme han ido pasando las horas, la cosa se ha ido tranquilizando.

"La noche ha sido más complicada, con mucha incertidumbre... era todo caótico, no sabíamos qué iba a pasar. Ya por la mañana retomamos la tranquilidad, la gente no ha salido a la calle, parecía un domingo por la noche de cuarentena", ha narrado. En este sentido, ha querido hacer hincapié en que "ya no hay la incertidumbre" que había ayer aunque son conscientes de que "deben estar más prevenidos".

Sin embargo, la sensación que ha que ha tenido Campos ha sido que Ceuta no ha recibido el apoyo del resto de España. "Me ha faltado el apoyo del resto de España, no somos 'trending topic'. He recibido muchos mensajes de cariño, pero me ha faltado youtubers, aunque Ceuta ha demostrado que somos españoles"