Javier Pérez Dolset niega trabajar "para salvar a Ábalos" y asegura saber quién ha filtrado los audios: "Mañana lo sabréis"

El empresario Javier Pérez Dolset ha roto su silencio en una entrevista concedida al programa El Cascabel, donde se ha referido a las recientes grabaciones que le implican en el conocido como caso Leire. En una conversación franca y detallada, Pérez Dolset ha defendido su inocencia y ha asegurado que la investigación que se sigue contra él fue manipulada desde las más altas esferas del Estado, con la colaboración de fiscales y policías.

Pérez Dolset niega ser parte de “las cloacas” y explica su relación con Leire Díez

En respuesta a las acusaciones que califican a él y a Leire Díez como integrantes de las llamadas “cloacas del PSOE”, Pérez Dolset fue rotundo: “Me molesta mucho que me llamen cloaca. Yo no he trabajado para nadie ni he sido empleado de ningún partido”, afirmó. Explicó que conoció a Leire Díez hace casi seis años, cuando ambos empezaron a colaborar en una investigación para desmontar lo que él considera un montaje judicial contra su persona.

Durante este tiempo, dijo, han formado un equipo de unas veinte personas entre periodistas, analistas e informáticos, financiado principalmente por él y por Sandro Rosselli, expresidente del FC Barcelona. La investigación, que ya lleva ocho años en marcha, ha costado más de cinco millones de euros.

Alberto Ortega / Europa Press



Un montaje judicial y filtraciones en Fiscalía y Policía

Pérez Dolset relató que en 2016 interpuso una denuncia contra el grupo Planeta y un oligarca ruso, Mikhail Fridman, a quienes acusó de intentar apoderarse de su empresa. Además, denunció haber sido espiado ilegalmente durante años, con seguimientos y pinchazos telefónicos realizados por agentes policiales desde 2013. La denuncia se intensificó cuando su familia fue amenazada y su esposa estuvo a punto de ser secuestrada por error.

A pesar de estas circunstancias, afirmó que la investigación judicial se torció: “Se manipuló todo desde el Ministerio del Interior y la Fiscalía con la connivencia del comisario Villarejo y otros policías que inventaron pruebas para incriminarme”, explicó. Según su versión, la unidad de asuntos internos de la Policía confirmó la fabricación de datos financieros falsos para justificar su imputación.

El empresario rechazó que existan acusaciones formales sobre desvío de fondos, una acusación que calificó de absurda: “No puedo robarme a mí mismo”, ironizó. Además, resaltó que la Fiscalía y un periódico digital admitieron que la investigación fue filtrada en tiempo real, poniendo en duda la transparencia del proceso judicial.

Controversia sobre su influencia y el ofrecimiento de la Fiscalía

Uno de los momentos más delicados de la entrevista fue cuando Pérez Dolset abordó las grabaciones donde, junto a Leire Díez, se le escucha ofrecer la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado a un empresario llamado Alejandro Hamlyn, un empresario imputado en el caso de hidrocarburos. Según se sugiere en las grabaciones, esta supuesta negociación estaría relacionada con obtener información que comprometa a un teniente coronel de la UCO.





Ante esta acusación, Pérez Dolset negó que actuara en nombre de nadie ni que haya engañado a Hamlyn: “No me invento nada, no hago eso. Mañana se aclarará todo”, aseguró, sin ofrecer más detalles.

Sobre la rueda de prensa que ha anunciado Leire Díez, el empresario evitó adelantar nada y se mostró prudente: “No es mi tema, ya lo verán mañana”, dijo, aunque insistió en que todo el entramado se irá desvelando con el tiempo. Mientras tanto, la expectación crece a la espera de la rueda de prensa que Leire Díez tiene prevista para mañana, donde se espera que dé su versión oficial.