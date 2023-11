Iván Espinosa de los Monteros, en 'El Cascabel': "Pedro Sánchez es un psicópata"

El exportavoz parlamentario de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado en ´El Cascabel esta noche que "es muy difícil parar este golpe pero hay que estar unidos para combatirlo".

Iván Espinosa de los Monteros, ex diputado del Congreso y ex portavoz de VOX, ha estado esta noche en El Cascabel para comentar la actualidad política en la que ha sido su primera entrevista en una televisión desde que dejara la política hace tres meses. Esta semana, el sindicato Solidaridad, que impulsó su ex partido, ha convocado una huelga general para el próximo 24 de noviembre, mientras Santiago Abascal ha anunciado que este martes se querellará contra Sánchez por tres delitos y pedirá ante el Supremo medidas cautelares para que se suspenda la investidura del presidente en funciones. Sobre esta última medida, Espinosa de los Monteros, ha asegurado que "ojalá se concedan porque el momento es gravísimo" aunque se ha mostrado pesimista de cara a que sean concedidas.

Preguntado por Antonio Jiménez acerca de la ley de amnistía registrada hoy en el Congreso, el exdirigente de VOX, ha analizado que "se ha dejado ganar terreno a la izquierda y al separatismo durante los últimos veinte años", y ha puesto como ejemplo que "se les ha permitido definir qué es constitucional y qué no, dominar el relato, la universidad, los órganos de la justicia y los medios de comunicación". "El PSOE de Sánchez está haciendo cosas que hubieran sido imaginables para el PSOE de hace unos meses", ha sentenciado el exdiputado, que ha aprovechado para señalar que "hay una oportunidad para que entremos en una nueva fase para recuperar España y la derecha se cohesione y modere la crítica interna para centrarse en denunciar al separatismo".

Acerca de la situación política actual, Espinosa de los Monteros, ha asegurado que es "ilegítima", ya que se define como progresista que "unos políticos amnistíen a otros". Además, ha acusado a Sánchez de psicópata y ha insistido en pedir unidad en la derecha para combatirle. "Es muy difícil parar este golpe, pero tenemos que apoyarnos todos los que estamos en el mismo barco para enfrentarnos al verdadero enemigo", ha opinado el ex político, preocupado por la posible investidura de Pedro Sánchez.