Isabel Díaz Ayuso, en TRECE: “Si Sánchez dice que no habrá referéndum en Cataluña, es que sí lo habrá”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la actualidad política y social. ¿Cómo valora el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos? ¿Qué opina de la reforma del delito de malversación y la eliminación de la sedición? ¿Cómo se deberían frenar las consecuencias de la ley ‘Solo sí es sí’ impulsada por Irene Montero? ¿Qué cree que sucederá en las próximas elecciones del 28 de mayo? ¿Cuáles serán los posibles pactos?

Ayuso ha comenzado la entrevista opinando sobre las intenciones de Pedro Sánchez de cara a este nuevo año electoral: “El plan del presidente Sánchez no lo conocemos porque él es la mentira. Pasará a la historia como un gestor del poder, que una crisis la tapaba con otra. Cuando la gente se pregunta qué hará Sánchez, es evidente que Sánchez abandonará por las urnas o bien porque no se presente. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Sánchez ha dado alas a todo lo que hemos visto. Todo lo ha dejado preparado par que a lo largo de 2023 siga su plan”. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez?: “Si él dice que no hay referéndum en Cataluña, es que sí lo habrá, eso está claro. Se intenta instaurar una república, por lo que siempre se señala a la Corona… todo bajo el falso derecho a decidir. Están cambiando y preparando el escenario para que en España haya un modelo político diferente. Buscan la erosión institucional y erosionar la educación para que las nuevas generaciones no crezcan en la cultura del esfuerzo. El país no está gobernado y los problemas de los ciudadanos mucho menos. Son todo favores devueltos que se han materializado en estos presupuestos”.

Sobre el impuesto de Patrimonio, la presidenta de la Comunidad de Madrid considera que “ha llegado muy lejos. Para muchos inversores invertir aquí o en Portugal es lo mismo y esto ha hecho mucho daño. Sánchez está convirtiéndose en una máquina de expulsar capital. Saben que Madrid es éxito, donde hay respeto por la propiedad y donde hay bajadas de impuestos. Se trata de menos trabas y seguridad jurídica”.

“Hay que anular todas las leyes con sesgo ideológico”

Si nos centramos en valorar la ley ‘Solo sí es sí’, Ayuso opina sobre qué se debería hacer: “La ministra de Igualdad debería dimitir, y luego deberíamos reformar una ley que está poniendo en la calle a muchos delincuentes que, por los tipos de delito, suelen ser reincidentes. Este Gobierno no soluciona nada y este ministerio está siendo un fracaso, lo ha sido siempre. Esta ley tiene que ser eliminada. Lo que pasó es que fue un pulso. Este gobierno piensa que está por encima de los jueces y, aunque les advirtieron, pensaron que esto les iba a salir bien”.

¿Qué leyes deben ser derogadas por Feijóo si llega a La Moncloa?: “Todas las que tiene sesgo ideológico y las que se han aprobado sin debate ni consenso”, apunta dando ejemplos como ley del aborto, las leyes educativas o la ley de Memoria Democrática, entre otras.

Isabel Díaz Ayuso preparada para el 28M

La última encuesta realizada por GAD3 para NIUS Diario otorga al Partido Popular una victoria clara junto a Vox con el que podría alcanzar los 191 escaños, lo que sobrepasarían los 176 necesarios para superar la mayoría absoluta. Esto a nivel nacional, pero, a nivel autonómico, Isabel Díaz Ayuso lograría mejorar su resultado de 65 escaños: “Nunca me he preocupado de hacer nada más que las cosas bien. No pienso en los escaños porque si no no viviría. Todos tenemos que votar y cambiar las cosas. La gente se ha estado callando y, durante todos estos años, ha habido muchos motivos para no parar de hacer manifestaciones, pero no se trata de eso, se trata de no olvidarlo y de cambiar las cosas”.

La presidencia sería para Feijóo aunque, esta semana en ‘Herrera en COPE’, aseguraba que lo que España necesita es un Gobierno que pueda ejercer en solitario. “Entiendo que es el presidente del PP y que aspira a tener una amplia mayoría para poder tener un proyecto según tu criterio. Entiendo que también hacen falta coaliciones en determinadas ocasiones. Lo importante es que de izquierda a derecha, todo aquel que quiera que esto cambie, que se una en un lado. Lo que hay que hacer es ensanchar la base electoral y, después, si nos tenemos que entender lo haremos”, apunta.

Sobre su futuro en la política, Ayuso aclara que está “al servicio de España, pero desde Madrid. Sé que esto es breve, pero intenso y tienes que estar en plena forma. No puedo perder el tiempo. En política hay que saber estar el tiempo determinado para que no te deteriore”.