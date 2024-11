"Insostenible": así define el exsocialista Jesús Cuadrado al Gobierno tras la declaración de Aldama

El exportavoz de Defensa del PSOE en el Congreso Jesús Cuadrado ha asegurado este jueves por la noche en 'El Cascabel' de TRECE que "hoy se produce un salto cualitativo que ya no es solo un caso de corrupción. No afecta solo al Gobierno o al PSOE, sino a los que les sostienen. Pone en jaque la democracia". Así se ha referido a la declaración voluntaria del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, en la que ha señalado a Sánchez y Santos Cerdán entre otros.

Al comienzo de su declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Aldama ha hablado de la foto que se hizo con Pedro Sánchez en 2019. La imagen se tomó el 3 de febrero de ese año, en el acto de presentación de la candidatura de Pepu Hernández a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid. Según ha explicado Víctor de Aldama, la foto "no fue fortuita".

"Es insoportable e insostenible un gobierno en las condiciones en las que está este de Sánchez", ha dicho en 'El Cascabel' el exdiputado socialista Jesús Cuadrado, antes de añadir que "el Gobierno se mantiene por los que le apoyan. La situación es gravísima. Es imposible funcionar con un Gobierno en estas circunstancias. Todos los que le apoyan quieren sacar algo".

El investigado ha implicado en su testimonio al presidente del Gobierno, a su esposa, al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a una larga lista de ministros y exministros del Ejecutivo: José Luis Ábalos, Teresa Ribera, Nadia Calviño, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres, Salvador Illa y María Jesús Montero. Aldama, que está en prisión provisional por una causa de fraude en el IVA de hidrocarburos, pidió declarar de forma voluntaria y este jueves lo ha hecho con una única intención: tirar de la manta.

"Yo no participo en un acto, a mí me hacen ir al acto del Partido Socialista para hablar con el presidente, porque quería conocerme y hablar conmigo", ha señalado el imputado. Según ha dicho, quienes le convocaron fueron Koldo García y Ábalos. La fotografía se hizo en un "sitio reservado" en el que también se encontraba el entonces asesor del exministro de Transportes. De acuerdo con el testimonio de Aldama, el presidente le dijo, "palabras textuales": "Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado". Se refería a la participación de Aldama en el proyecto de planificación del Tren Maya en México.