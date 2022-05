Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Indultarías a los líderes separatistas condenados por el ‘procés’?

Los indultos del procés vuelven a estar sobre la mesa del Tribunal Supremo tras una decisión que solo se explica por un cambio de mayorías en la composición de la sala, que hace apenas cuatro meses rechazó revisar la decisión del Gobierno, que podría ser anulada con la vuelta de los condenados a prisión.

Todos los escenarios están abiertos una vez que el Supremo entrará a resolver el fondo del asunto con la opción de revocar la concesión de la medida de gracia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez otorgó a los lideres independentistas condenados a prisión; es decir, la opción de la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros y el retorno a la cárcel de los independentistas es viable.



No es frecuente que el Supremo se enmiende a sí mismo estimando los recursos de reposición, una figura que no suele tener recorrido en el alto tribunal, pero tras esta decisión no hay un cambio de jurisprudencia, que suele ser el principal motivo, sino un cambio en la composición de la sala, con la entrada de la conservadora Inés Huerta por la progresista Ángeles Huet.



Con un ajustada mayoría de tres a dos, progresistas frente a conservadores, la Sección Quinta de la Sala III del Supremo rechazó en enero entrar a resolver los más de 60 recursos contra los indultos al alegar la falta de legitimación activa de las partes y, con esa misma mayoría pero a la inversa, el Supremo ha dado un vuelco y ahora sí se pronunciará sobre los indultos.



Huerta se suma a la posición defendida por los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román que en su voto particular dijeron que "los delitos que han sido objeto del indulto revisten una excepcional gravedad" que "no es comparable con la que pudieran haber tenido los miles de delitos que han sido objeto de indulto en España".