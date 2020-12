Ignacio Camacho apunta los verdaderos problemas de España obviados por los socios de Sánchez: "No es noticia"

El periodista de ABC, Ignacio Camacho, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE los principales asuntos de actualidad vinculados con la Corona, que dentro de unos días volverá a ser noticia por el discurso de Navidad que pronuncie en Nochebuena el Rey Felipe VI.

En este sentido, Ignacio Camacho ha explicado que el Gobierno busca tener control sobre esas palabras del Rey, pero se trataría de una decisión muy equivocada: "Tengo la impresión de que Presidencia le ha cogido el gusto a presionar al Rey, lo hizo para sacar a Don Juan Carlos de España, se ve que fue un error y lo pretende hacer ahora para meterle mano en la redacción del discurso. V a ser una equivocación a menos que se haga de una forma muy suave porque por mucho que se empeñen los socios de Sánchez, el problema del año no es la Corona, es la pandemia, y el discurso del Rey tiene que transmitir fortaleza institucional y esperanza colectiva para superar la crisis sanitaria, social y económica del país".

La defensa de la monarquía por parte de Pedro Sánchez y del PSOE, que este martes ha logrado parar, junto al PP y a Vox, las investigaciones parlamentarias sobre las finanzas del rey emérito, ha chocado con la parte morada del Gobierno, visiblemente molesta por este freno en el Congreso.

Nuevamente, la Mesa de la Cámara ha tumbado las peticiones de promover dos comisiones de investigación sobre el rey Juan Carlos: una registrada por Unidas Podemos sobre el uso de tarjetas opacas por parte del monarca, y otra, a propuesta de ERC, Bildu y el Grupo Plural, para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la casa real.

El PSOE ha defendido otra vez su rechazo con el mismo argumento que en ocasiones anteriores al explicar que entre las funciones del Congreso no está la de controlar al jefe del Estado, ya que debe ser la Justicia la que investigue si este ha podido incurrir en algún delito. Desde el Gobierno, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha garantizado el respeto del Ejecutivo "al completo" a la monarquía, más allá de las posiciones discrepantes de los partidos que lo integran.

Camacho también se ha referido al papel del PSOE en la defensa de la Monarquía como institución. En este sentido, Camacho ha celebrado que la bancada socialista no se mostrase a favor de la comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos en el Congreso: "Ha hecho lo que tenía que hacer, me gustaría que no fuera noticia que el Partido Socialista esté del lado de la Constitución. Como por desgracia, tampoco es noticia que los que quieren cargarse la Constitución empiecen por la Corona, porque es la pieza sin la cual se viene abajo todo el entramado constitucional. España tiene un problema muy grande, y no son los negocios de don Juan Carlos, que están muy mal y están causando un perjuicio clave a la Corona, sino el coronavirus, los 60.000 muertos y lo que viene".