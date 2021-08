La experiencia de un fotoperiodista en Kabul: "La intervención en Afganistán fue un desastre desde su inicio"

Este lunes ha acudido al plató de 'El Cascabel' el fotoperiodista Gervasio Sánchez, que se encargó de cubrir la información de Afganistán desde los años 90. Sánchez realizó un crítico análisis sobre la gestión de las fuerzas internacionales en el país afgano, a las que culpa de la deriva que ha tomado el país en el último mes.

"El análisis hay que hacerlo desde diciembre de 2001, cuando en la conferencia de Bonn se invitó a testaferros de la guerra, a afganos sin ninguna influencia, para crear el nuevo Afganistán tras la caída del régimen talibán. El protectorado al que EE. UU. y las potencias de la OTAN iban a asistir humanitariamente para construir un país que se pudiese defender mejor de la violencia sectaria. Todo esto se vino abajo, por no entender que al pactar con el diablo iban a tener un serio problema a corto, mediano y largo plazo".

"20 años de dar dinero, dar limosna, no funciona. No se puede actuar, como está actuando el gobierno estadounidense, ahora, y el señor Trump antes, pactando con los talibanes esta salida estratégica de Estados Unidos, pasándose por el forro al gobierno afgano que habían construido y que dejaron a un lado en la mesa de negociaciones. O como el presidente Biden, que ahora dice que iban a Afganistán a poner fin a Al-Qaeda y poco más. Si para eso has necesitado 20 años es muy difícil entenderlo", ha explicado el fotoperiodista.

Sobre el papel que las potencias internacionales han jugado sobre el terreno, Gervasio les ha acusado de ver los problemas de los afganos con lejanía y, así no haber visto que los verdaderos problemas del pueblo afgano no se estaban solucionando. "El problema es que son incapaces los EE. UU. y las potencias europeas de reconocer los errores que han cometido. Uno de los principales es haber estado años con asesores militares, personas de la cooperación internacional... que apenas salían de su despacho, que no entendieron que sin un control del dinero se ha malgastado en testaferros, corrupción... Los talibanes iban ganando la guerra desde 2009, se sabía que desde ese año la guerra se estaba perdiendo, que los talibanes tenían gobiernos en la sombra que tomaban decisiones que hacía que controlasen múltiples provincias".

"En el año 2011 asesinaron a Rabbani, que era el presidente en la época de la guerra entre las facciones muyahidines, un hombre fuerte, que era tayiko y luchaba contra un líder pastún, y lo mató un talibán con una bomba escondida en un turbante, aunque suene a broma. La comunidad internacional, plantearon 3 días de luto por quien había sido un criminal de guerra. Tres días más tarde, estaban contando los niños que habían muerto durante esos 3 días, porque el personal del hospital se tomaron al pie de la letra los tres días de luto. Se ha aplaudido a señores de la guerra, a corruptos y se ha obviado a la población civil", así ha narrado el cúmulo de situaciones distópicas que sucedieron durante estos años en el país asiático.

Sobre la situación el gobierno que se ha producido en los últimos años, Sánchez ha añadido que "en estos últimos años la situación había mejorado porque el listón era tan bajo, que cualquier iniciativa era positiva, si las mujeres regresaban a sus trabajos, su situación iba a mejorar, si las niñas pueden estudiar, sus vidas iban a mejorar. Una cosa es Kabul, que es donde estaba la gran operación internacional, y otra cosa eran las provincias, y hay otra cosa que los occidentales no acabamos de entender, las leyes en Afganistán son papel mojado, se pueden decir muchas cosas, pero lo que realmente se imponen son las tradiciones".

La dura radiografía del conflicto afgano que Gervasio Sánchez estaba realizando, siguió con el señalamiento de otros problemas difíciles de explicar. "En el 2009 se sabía que había unidades del ejército afgano que los soldados eran instruidos en 5 o 6 semanas, y los oficiales se convertían en oficiales a los 6 meses, cuando en cualquier academia militar necesitas 5 años. Los dirigentes internacionales saben que la operación político-militar era un desastre desde el principio, no se puso énfasis en que había que proteger los derechos de los ciudadanos, había que quitar de en medio a los señores de la guerra, que eran criminales al nivel de los bosnios, que se paseaban como diputados por el parlamento afgano".

"El presidente que ganó las elecciones de 2009, con un pufo permitido por la ONU y las potencias extranjeras, tenía por vicepresidentes a dos señores de la guerra. Todo ha sido un desastre consentido. Luego, ha ocurrido algo muy importante, los países que más dinero invertían en Afganistán no controlaban el dinero, e incluso EE. UU. ha permitido que se construyesen batallones fantasma, es decir, batallones que no existían, y que se quedaban los generales con el dinero. Cuando llegó la hora de huir, se fueron con las alforjas llenas de dinero, con lo cual los soldados no estaban para combatir contra nadie", concluyó el fotoperiodista, que realizó un gran análisis critico sobre la situación que pudo comprobar con sus propios ojos.